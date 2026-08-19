Brak ciepłej wody w Suwałkach. Aquapark z ważną informacją dla klientów

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-19 9:35

Od środy, 19 sierpnia, mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Problem ten dotyka wszystkich obiektów korzystających z miejskiej sieci. Spore zmiany przygotował w związku z tym lokalny aquapark.

Panorama Suwałk z lotu ptaka w słoneczny dzień. O przerwie w dostawie ciepłej wody w mieście przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Lukasz Tyczkowski/ Shutterstock

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach przekazało, że dostawy ciepła przerwano w środę, 19 sierpnia, o pierwszej w nocy. Według oficjalnych komunikatów utrudnienia potrwają do piątkowego wieczoru, 21 sierpnia, dokładnie do godziny 20.

Sytuacja ta wynika z prac przy podłączaniu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do lokalnego systemu ciepłowniczego. Suwalski PEC zapewnia jednocześnie, że pracownicy spróbują maksymalnie przyspieszyć zakończenie robót.

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Aquapark Suwałki tnie ceny wejściówek

Brak ciepłej wody odbije się na funkcjonowaniu miejscowego aquaparku. Zmiany zaczną obowiązywać w środę o godzinie 6 rano i potrwają do 20 w piątek. W tym czasie pod prysznicami zabraknie ciepłej wody, a klienci muszą być gotowi na nieco niższą temperaturę w samych basenach.

Aby zrekompensować te braki, zarządcy obiektu zdecydowali się na czasową obniżkę cen biletów o 20 procent.

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