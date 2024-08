Burze, wichury i grad. IMGW ostrzega mieszkańców

Wybuch w domu w Augustowie. Budynek zamienił się w gruzy. Sąsiadka myślała, że to wojna

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one powiaty białostockie, sokólskie, bielskie, siemiatyckie, hajnowskie i sokólskie w woj. podlaskim oraz wschodnią część woj. lubelskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie wydanym przez IMGW. Na podanym obszarze ostrzeżenia obowiązują w godz. 15 - 20. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 80 procent.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.