Całkowity zakaz wstępu do lasu! Może być niebezpiecznie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-08 10:49

W gminie Krynki i Szudziałowo obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu. Nadleśnictwo Krynki przedłużyło ograniczenia do 15 września 2025 roku z powodu poważnych zniszczeń drzewostanów po wichurze, która w sierpniu przeszła nad regionem.

Całkowity zakaz wstępu do lasu! Może być niebezpiecznie

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Nadleśnictwo Krynki poinformowało o przedłużeniu całkowitego zakazu wstępu do lasu. Decyzja związana jest z poważnymi uszkodzeniami drzewostanów, jakie spowodowała niedawna wichura. Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od 1 września 2025 roku do 15 września 2025 roku. Obejmuje on teren gminy Szudziałowo (leśnictwo Sosnowik) oraz gminy Krynki (leśnictwo Sanniki).

Zobacz też: Rolnik kupił ciągnik za 200 tys. złotych i teraz ma problem. Ma zapłacić za błąd urzędników. "Wstyd dla państwa"

Leśnicy podkreślają, że decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogłyby znaleźć się w zagrożonych obszarach. Na terenach dotkniętych zniszczeniami istnieje ryzyko przewrócenia się drzew lub spadających konarów.

Przypomnijmy, że w niedzielę, 10 sierpnia, nad terenami Nadleśnictwa Krynki i Nadleśnictwa Supraśl przeszła silna wichura. Wiatr spowodował rozległe zniszczenia w drzewostanach, co stało się bezpośrednią przyczyną wprowadzenia ograniczeń.

Czytaj też: Najgłębsze jezioro w Polsce. Można w nim zanurzyć Statuę Wolności lub Big Bena

Leśnicy zaznaczają, że wszystkie obszary objęte zakazem zostały odpowiednio oznakowane. Przy wejściach do lasu ustawiono tablice informacyjne, a dodatkowo miejsca te zostały naniesione na mapę zagrożeń w Banku Danych o Lasach.

Arboretum w Kopnej Górze. Tu można odetchnąć od miejskiego zgiełku
Białystok SE Google News
Quiz o wschodniej Polsce. Geografia, miasta, historia, zabytki
Pytanie 1 z 10
Przez które województwa przepływa rzeka Bug?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRYNKI