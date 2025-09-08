Nadleśnictwo Krynki poinformowało o przedłużeniu całkowitego zakazu wstępu do lasu. Decyzja związana jest z poważnymi uszkodzeniami drzewostanów, jakie spowodowała niedawna wichura. Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od 1 września 2025 roku do 15 września 2025 roku. Obejmuje on teren gminy Szudziałowo (leśnictwo Sosnowik) oraz gminy Krynki (leśnictwo Sanniki).

Leśnicy podkreślają, że decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogłyby znaleźć się w zagrożonych obszarach. Na terenach dotkniętych zniszczeniami istnieje ryzyko przewrócenia się drzew lub spadających konarów.

Przypomnijmy, że w niedzielę, 10 sierpnia, nad terenami Nadleśnictwa Krynki i Nadleśnictwa Supraśl przeszła silna wichura. Wiatr spowodował rozległe zniszczenia w drzewostanach, co stało się bezpośrednią przyczyną wprowadzenia ograniczeń.

Leśnicy zaznaczają, że wszystkie obszary objęte zakazem zostały odpowiednio oznakowane. Przy wejściach do lasu ustawiono tablice informacyjne, a dodatkowo miejsca te zostały naniesione na mapę zagrożeń w Banku Danych o Lasach.

Arboretum w Kopnej Górze. Tu można odetchnąć od miejskiego zgiełku