Zaatakował ratownika i policjanta. Szokująca interwencja w centrum miasta

Funkcjonariusze z białostockiej patrolówki zostali wezwani do mężczyzny, który miał paść ofiarą pobicia. Osoby odpowiedzialne za atak odjechały jeszcze przed przyjazdem służb. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego.

30-latek znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu, jednak początkowo zachowywał się spokojnie. Policjanci pomogli mu wejść do ambulansu, gdzie miał zostać przebadany. W pewnym momencie mężczyzna bez wyraźnego powodu wstał i uderzył ratownika pięścią w twarz. Następnie otworzył drzwi karetki i próbował uciec.

Szarpał się z policjantami i rozerwał mundur

30-latek został natychmiast zatrzymany przez funkcjonariuszy. Podczas interwencji zaczął się z nimi szarpać. Jednego z policjantów chwycił za mundur i rozerwał mu koszulkę.

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Agresor został obezwładniony. Po przeprowadzeniu badań w szpitalu przewieziono go do izby wytrzeźwień. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.