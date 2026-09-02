Prywatny detektyw szuka zaginionej nastolatki. Ruszyły zdjęcia do filmu „Rostoły”

W Białymstoku ruszyły zdjęcia do filmu „Rostoły”. Fabuła produkcji opiera się na książce pod tym samym tytułem, którego autorem jest nasz redakcyjny kolega – Jacek Chlewicki. W stolicy Podlasia ekipa filmowa pojawiła się m.in. w parku Konstytucji 3 Maja oraz w jednym z apartamentów w centrum Białegostoku.

Autor: Daniel Kiermut/ Materiały prasowe W Białymstoku ruszyły zdjęcia do filmu „Rostoły”. Fabuła produkcji opiera się na książce pod tym samym tytułem.

Film w całości będzie nakręcony na Podlasiu. Za nami pierwsze dwa dni zdjęciowe, które odbyły się w Białymstoku. Uważam, że dni te mogę, w skali sukcesu, ocenić na mocne 90%, bo zawsze pojawiają się jakieś komplikacje, zwłaszcza, że czas jest ograniczony ze względu na liczne obowiązki zawodowe i rodzinne członków ekipy – mówi reżyser filmu, Piotr Łozowik.

Główną rolę gra Rafał Pietrzak, aktor związany z Białymstokiem, ale obecnie mieszkający i pracujący we Wrocławiu. Na ekranie zobaczymy też m.in. Monikę Kwiatkowską, Izabelę Zachowicz i Karola Smacznego.

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W Białymstoku ruszyły zdjęcia do filmu Rostoły

O czym jest historia?

Były białostocki policjant, a obecnie prywatny detektyw - Adam Maguszewski - specjalizuje się w rozwiązywaniu nietypowych spraw. Tym razem jego zadaniem jest odnalezienie nastolatki. Detektyw jedzie do wsi Rostoły, gdzie rzeczywistość miesza się z fikcją. - Kolejny plan zdjęciowy planujemy na połowę września, a w rolę tytułowej wsi Rostoły wcieli się wieś Zubry, z którą (wsią i mieszkańcami) jestem emocjonalnie bardzo związany – przyznaje Łozowik. Premiera filmu Rostoły planowana jest na końcówkę 2026 roku.

Książka została wydana w listopadzie 2025 roku. Tytuł zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Powieść z Dreszczykiem organizowanym przez Empik Selfpublishing.

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