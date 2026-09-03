Pogoda w Białymstoku: 4-6 września

Weekend w stolicy Podlasia przyniesie zmienną i raczej jesienną aurę. Choć opady deszczu mają być słabe, to pojawią się każdego dnia, od piątku do niedzieli. Równocześnie z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej. Najsilniejszych porywów wiatru można spodziewać się w połowie weekendu.

Piątek z najwyższą temperaturą i deszczem

Początek weekendu, 4 września, będzie najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej deszczowym dniem. Termometry w Białymstoku w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 20 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 14°C. Przez cały dzień prognozowane są słabe opady deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością blisko 6 m/s.

Chłodniejsza i wietrzna sobota

W sobotę, 5 września, pogoda ulegnie zmianie. Zrobi się chłodniej – maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury do około 12°C. Będzie to także najbardziej wietrzny dzień weekendu, ze średnią prędkością wiatru dochodzącą do 7 m/s. Opady deszczu nadal będą możliwe, ale znacznie słabsze niż w piątek.

Najchłodniejszy dzień weekendu na zakończenie

Niedziela, 6 września, zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu, szczególnie jeśli chodzi o poranki i noce. Temperatura minimalna spadnie do około 10 stopni Celsjusza, a w dzień słupki rtęci pokażą maksymalnie 18 stopni, podobnie jak w sobotę. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s. Słabe opady deszczu wciąż mogą się pojawiać, ale będą najmniej odczuwalne w skali całego weekendu.

Weekend w Białymstoku. Co robić w taką pogodę?

Deszczowa i chłodna aura może utrudnić plany związane z dłuższymi aktywnościami na świeżym powietrzu. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie czy muzeum. Weekend sprzyja również spotkaniom w kawiarniach i restauracjach. Jeśli pogoda na chwilę się poprawi, krótki spacer będzie możliwy, ale warto mieć przy sobie parasol i cieplejsze ubranie, zwłaszcza w sobotę, gdy wiatr będzie najsilniejszy.

Dane pogodowe: OpenWeather