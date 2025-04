Perła Podlasia

To jedno z najstarszych miast w Polsce. Ciekawa historia, klimat i widoki jak z pocztówki

Nad malowniczym brzegiem Bugu, na styku Podlasia i Mazowsza, leży Drohiczyn – niewielkie miasto o wielkiej historii. Drohiczyn to dawna stolica Podlasia, ważny ośrodek religijny i jeden z najstarszych grodów w regionie. Dziś to spokojne miejsce, które zachwyca klimatem, zabytkami i przyrodą. Warto tu przyjechać, by poczuć ducha historii i odetchnąć od zgiełku współczesności.