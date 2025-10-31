Kilkukrotnie podczas prób forsowania polskiej granicy, agresywne osoby znajdujące się za techniczną barierą konarami drzew oraz kawałkami drutu kolczastego rzucały w polskie patrole. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał - informuje Straż Graniczna.

Z danych przekazanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej wynika, że w ciągu ostatnich dwóch dni (28–29 października) odnotowano 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Do incydentów dochodziło m.in. na odcinkach chronionych przez placówki SG w Płaskiej, Narewce, Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Agresja ze strony cudzoziemców nasila się — szczególnie w rejonie Czeremchy. Agresywne grupy cudzoziemców rzucały w kierunku funkcjonariuszy oraz pojazdów Straży Granicznej kolcami z drutu kolczastego. W wyniku ataku przebite zostały opony w jednym z samochodów służbowych.

Tysiące prób przekroczenia granicy od początku roku

Od początku 2025 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej ujawnił ponad 27,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Granicę nielegalnie usiłowały pokonać osoby pochodzące z ponad 35 krajów. Wśród cudzoziemców usiłujących przedostać się do Polski ujawniono osoby pochodzące między innymi z Afganistanu, Sri Lanki, Beninu oraz Gambii.

