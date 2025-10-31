Coraz brutalniejsze ataki na granicy. Migranci wykorzystują kolce z drutu kolczastego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-31 10:20

Na granicy polsko-białoruskiej wciąż dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy. W czwartek, 30 października, funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 50 prób nielegalnego przedostania się do Polski. W stronę polskich patroli rzucano konarami drzew oraz kawałkami drutu kolczastego, co jest kolejnym przejawem agresji wobec służb ochraniających granicę.

Coraz brutalniejsze ataki na granicy. Migranci wykorzystują kolce z drutu kolczastego

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Kilkukrotnie podczas prób forsowania polskiej granicy, agresywne osoby znajdujące się za techniczną barierą konarami drzew oraz kawałkami drutu kolczastego rzucały w polskie patrole. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał - informuje Straż Graniczna.

Z danych przekazanych przez Podlaski Oddział Straży Granicznej wynika, że w ciągu ostatnich dwóch dni (28–29 października) odnotowano 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Do incydentów dochodziło m.in. na odcinkach chronionych przez placówki SG w Płaskiej, Narewce, Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Agresja ze strony cudzoziemców nasila się — szczególnie w rejonie Czeremchy. Agresywne grupy cudzoziemców rzucały w kierunku funkcjonariuszy oraz pojazdów Straży Granicznej kolcami z drutu kolczastego. W wyniku ataku przebite zostały opony w jednym z samochodów służbowych.

Tysiące prób przekroczenia granicy od początku roku

Od początku 2025 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej ujawnił ponad 27,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Granicę nielegalnie usiłowały pokonać osoby pochodzące z ponad 35 krajów. Wśród cudzoziemców usiłujących przedostać się do Polski ujawniono osoby pochodzące między innymi z Afganistanu, Sri Lanki, Beninu oraz Gambii.

Sonda
Czy zapora na granicy z Białorusią spełnia swoje zadanie?
Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Błyskawiczna reakcja polskich pograniczników

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Zdjęcia z 2021 roku:

Kuźnica. Atak migrantów na przejście graniczne 16.11.2021
50 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
HAJNÓWKA