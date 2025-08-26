Ponad 810 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w dniach 22–24 sierpnia.

Cudzoziemcy próbowali sforsować barierę techniczną oraz przeprawiać się przez rzekę Istoczanka.

Kilkukrotnie doszło do ataków na polskich funkcjonariuszy – migranci rzucali w nich kamieniami i kłodami z gwoździami.

Zniszczono trzy pojazdy Straży Granicznej.

Miniony weekend (22–24 sierpnia) na polsko-białoruskiej granicy był wyjątkowo trudny dla funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Odnotowano ponad 810 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Migranci działali w sposób skoordynowany, a służby graniczne musiały zmagać się nie tylko z licznymi próbami sforsowania zapory, ale również z agresywnymi atakami. Osoby, które w weekend próbowały przedostać się do Polski, pochodziły m.in. z Afganistanu, Konga, Ghany, Mali i Gwinei.

Najwięcej zdarzeń w rejonie Michałowa i Białowieży

Do prób naruszenia granicy polsko-białoruskiej dochodziło głównie na odcinkach podlegających placówkom Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Mielniku i Czeremsze. Cudzoziemcy najczęściej usiłowali pokonać barierę techniczną, ale część z nich próbowała także przeprawiać się przez graniczną rzekę Istoczanka.

Zobacz też: Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Ranny żołnierz trafił do szpitala

Agresja wobec polskich służb

Straż Graniczna poinformowała o kilkukrotnych atakach na funkcjonariuszy. Osoby znajdujące się po stronie białoruskiej rzucały w kierunku polskich patroli kamieniami oraz kłodami, w które wbito gwoździe. W wyniku tych incydentów uszkodzone zostały trzy pojazdy służbowe.

Statystyka weekendu

piątek – blisko 260 prób nielegalnego przekroczenia granicy,

sobota – około 220 prób,

niedziela – blisko 340 prób.

Łączny bilans dał ponad 810 prób w ciągu trzech dni.

Zatrzymanie kuriera migrantów

Funkcjonariusze z Białowieży zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził czterech nielegalnych migrantów – trzech obywateli Afganistanu i jednego Pakistanu. Mężczyzna miał zamiar przetransportować ich przez Polskę w głąb Europy Zachodniej.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę od 2021 roku:

