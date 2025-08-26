Kamienie i kłody z gwoździami. Migranci atakują polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej

Jacek Chlewicki
2025-08-26 11:24

Ostatni weekend na polsko-białoruskiej granicy upłynął pod znakiem rekordowej liczby incydentów. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 810 prób nielegalnego przekroczenia granicy, doszło też do agresywnych ataków na służby, podczas których uszkodzono trzy pojazdy.

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • Ponad 810 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w dniach 22–24 sierpnia.
  • Cudzoziemcy próbowali sforsować barierę techniczną oraz przeprawiać się przez rzekę Istoczanka.
  • Kilkukrotnie doszło do ataków na polskich funkcjonariuszy – migranci rzucali w nich kamieniami i kłodami z gwoździami.
  • Zniszczono trzy pojazdy Straży Granicznej.

Miniony weekend (22–24 sierpnia) na polsko-białoruskiej granicy był wyjątkowo trudny dla funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Odnotowano ponad 810 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Migranci działali w sposób skoordynowany, a służby graniczne musiały zmagać się nie tylko z licznymi próbami sforsowania zapory, ale również z agresywnymi atakami. Osoby, które w weekend próbowały przedostać się do Polski, pochodziły m.in. z Afganistanu, Konga, Ghany, Mali i Gwinei.

Najwięcej zdarzeń w rejonie Michałowa i Białowieży

Do prób naruszenia granicy polsko-białoruskiej dochodziło głównie na odcinkach podlegających placówkom Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Mielniku i Czeremsze. Cudzoziemcy najczęściej usiłowali pokonać barierę techniczną, ale część z nich próbowała także przeprawiać się przez graniczną rzekę Istoczanka.

Agresja wobec polskich służb

Straż Graniczna poinformowała o kilkukrotnych atakach na funkcjonariuszy. Osoby znajdujące się po stronie białoruskiej rzucały w kierunku polskich patroli kamieniami oraz kłodami, w które wbito gwoździe. W wyniku tych incydentów uszkodzone zostały trzy pojazdy służbowe.

Statystyka weekendu

  • piątek – blisko 260 prób nielegalnego przekroczenia granicy,
  • sobota – około 220 prób,
  • niedziela – blisko 340 prób.

Łączny bilans dał ponad 810 prób w ciągu trzech dni.

Zatrzymanie kuriera migrantów

Funkcjonariusze z Białowieży zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził czterech nielegalnych migrantów – trzech obywateli Afganistanu i jednego Pakistanu. Mężczyzna miał zamiar przetransportować ich przez Polskę w głąb Europy Zachodniej.

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę od 2021 roku:

