Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Podlaskiem

W skali całego kraju statystyki ubezpieczonych osób z zagranicy poszybowały w górę o ponad 62,4 tysiąca w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy, dobijając do pułapu 1 miliona 351 tysięcy. Obecnie pracownicy z innych państw stanowią już 8,2 procent wszystkich osób zgłoszonych do krajowego systemu ubezpieczeń społecznych.

Na terenie województwa podlaskiego bezapelacyjnie dominują obywatele Białorusi, których zgłoszono dokładnie 13,8 tysiąca. Drugą pozycję zajmują Ukraińcy z wynikiem przekraczającym 9,2 tysiąca ubezpieczonych. W dalszej kolejności plasują się przybysze z Filipin w liczbie 799 osób, a także 668 Gruzinów oraz 631 Kolumbijczyków. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaznaczają, że w tym konkretnym gronie spadek liczebności odnotowano wyłącznie w przypadku obywateli Gruzji.

Zestawienie narodowości aktywnych zawodowo w tym regionie jest jednak znacznie szersze. Na podlaskim rynku pracy można spotkać 541 osób z Indonezji oraz 427 z Nepalu. Ponadto legalnie zarabia i odprowadza składki 403 obywateli Bangladeszu, 381 Rosjan oraz 254 imigrantów pochodzących z Turkmenistanu.

Patrząc na ogólnopolskie dane, nieco ponad połowa, bo dokładnie 56,2 procent zgłoszonych do ZUS obcokrajowców, ma status pełnoprawnych pracowników etatowych. Z kolei 36,6 procent cudzoziemców zarabia w ramach umów agencyjnych, kontraktów zleceń lub innych umów o świadczenie usług. Urzędowe statystyki pokazują również wyraźną dysproporcję płci, ponieważ około 60 procent wszystkich zarejestrowanych imigrantów to mężczyźni.