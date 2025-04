Czegoś takiego w "Rolnicy. Podlasie" jeszcze nie było. "Będziesz miał na dwa dni żarcia"

Życie na wsi potrafi zaskakiwać, o czym fani programu "Rolnicy. Podlasie" dobrze wiedzą. Tym razem to Gienek i Sławek stanęli przed nietypowym wyzwaniem. Na podwórku u Gienka odnaleźli gigantyczne jajo. Skąd się wzięło? Tego nie wiedział nikt. Jajo było tak duże, że bardziej przypominało rekwizyt z filmu niż produkt od kury czy nawet strusia. Przyjaciele długo się zastanawiali, co z nim zrobić. Gienek chciał je rozbić, ale Sławek miał lepszy pomysł. — Szkoda. Można usmażyć i zjeść — zaproponował Sławek. Gienek nie był przekonany, ale ciekawość wzięła górę.

Zanim jednak przystąpili do smażenia, trzeba było jakoś jajo otworzyć. Do całej akcji dołączyli też synowie Gienka — Andrzej i Jarek. Wszyscy panowie zasiedli przy stole przed domem. Skorupkę przepiłowali piłą. Następnie zawartość jaja wlano do garnka. Choć pomysł z jajecznicą wydawał się coraz bardziej kuszący, nikt nie miał ochoty wejść do kuchni. Zaczęły się drobne przekomarzania. - Będziesz miał na dwa dni żarcia - podsumował Sławek zwany Jastrzębiem.

i Autor: Tomasz Radzik/SE

"Rolnicy. Podlasie" to popularny serial dokumentalny emitowany na antenie Fokus TV, pokazujący codzienne życie rolników z województwa podlaskiego. Widzowie śledzą prawdziwe historie mieszkańców wsi, ich pracę, problemy i relacje rodzinne, często okraszone humorem i lokalnym kolorytem. Program zdobył ogromną popularność dzięki autentyczności bohaterów i niepowtarzalnej atmosferze Podlasia. Serial "Rolnicy. Podlasie" można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

