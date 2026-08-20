Co z 4-latkiem potrąconym przez ojca? Lekarze zdradzili, w jakim stanie jest chłopiec

Bezpośrednio po dramatycznym zdarzeniu ranny czterolatek został natychmiast przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do białostockiej placówki medycznej. Z informacji przekazanych przez medyków wynika, że obyło się bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek operacji, a mały pacjent wraca do zdrowia.

Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie. Także dobre rokowania co do zdrowia i wypis do domu

Powyższe słowa przekazała Ewa Matuszczak z oddziału chirurgii szpitala w Białymstoku.

Śledztwo i zarzuty dla ojca czterolatka. Prokuratura w Bielsku Podlaskim działa

Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia zajęła się bielska prokuratura. Jak dotąd 47-letni mężczyzna, który kierował pojazdem, usłyszał zarzut narażenia swojego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

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Kolejna tragedia na tej samej posesji. Mieszkańcy Bociek w szoku

Co najbardziej uderzające, to nie pierwszy tego typu dramat w tej rodzinie. W 2023 roku na tym samym podwórku doszło do niemal identycznego zdarzenia, w którym pod kołami samochodu prowadzonego przez 47-latka zginęło dziesięciomiesięczne niemowlę. Za tamten wypadek ojciec poniósł już konsekwencje karne. Okoliczni mieszkańcy uważają, że to, co wydarzyło się teraz, to splot wyjątkowo nieszczęśliwych okoliczności.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić