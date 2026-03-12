Zmyśliła awanturę, bo mąż pracował na cmentarzu. Interweniowała policja

Policja w powiecie kolneńskim wzywana do zmyślonej awantury

incydent miał miejsce w powiecie kolneńskim

42-latka zadzwoniła pod numer 112

zgłaszała zagrożenie ze strony męża

okazało się, że historia była całkowicie wymyślona

kobieta chciała zmusić męża do zmiany pracy z cmentarza

otrzymała mandat za fałszywe zgłoszenie

Funkcjonariusze każdego dnia odpowiadają na mnóstwo sygnałów z numeru 112. Dotyczą one kolizji, domowych sporów czy innych nagłych wypadków, a każde wezwanie jest przez mundurowych weryfikowane z należytą uwagą. Podobnie było w przypadku incydentu w powiecie kolneńskim. 42-letnia kobieta zaalarmowała służby, twierdząc, że mąż zamierza zrobić jej krzywdę. Operator numeru alarmowego wyraźnie słyszał krzyki w tle, co sugerowało poważną awanturę w domu.

Pod wskazany adres natychmiast wysłano policyjny patrol. Na miejscu mundurowi szybko zorientowali się, że żadnego realnego zagrożenia nie ma. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami kobieta przyznała, że historię o agresji męża po prostu zmyśliła. Tłumaczyła, że specjalnie odegrała scenę z krzykami, by wymusić na mężu rezygnację z pracy na cmentarzu, dodając, że załatwiła mu już nową posadę.

W momencie policyjnej interwencji 42-latka była całkowicie trzeźwa.

Mandat za bezpodstawne wezwanie policji

Ponieważ wezwanie służb okazało się całkowicie fikcyjne, 42-letnia mieszkanka powiatu kolneńskiego musiała liczyć się z konsekwencjami. Za bezpodstawne wezwanie patrolu funkcjonariusze nałożyli na nią mandat karny.

Mundurowi stale przypominają, że wzywanie służb ratunkowych bez uzasadnionej przyczyny stanowi wykroczenie. Według art. 66 Kodeksu wykroczeń, karze podlega każdy, kto celowo wprowadza w błąd instytucje powołane do ochrony bezpieczeństwa, wywołując niepotrzebne działania.