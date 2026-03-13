Najlepszy ramen w Białymstoku - TOP 3 białostockich ramenów

Najlepszy ramen Białystok - LISTA
Gdy szukamy rozgrzewającego i sycącego posiłku, który zabierze nas w kulinarną podróż do Azji, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Białymstoku? To idealna propozycja na szybki lunch, spotkanie ze znajomymi w nieco egzotycznym klimacie, czy po prostu na poprawę humoru w chłodny dzień. Kremowy bulion, idealnie ugotowany makaron i świeże dodatki sprawiają, że ramen stał się ulubionym daniem wielu smakoszy.
- Toriko
- Adres: Lipowa 16/lok. 107, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "To miejsce naprawdę robi wrażenie. Lokal jest piękny, dopracowany w każdym detalu i ma świetny, przyjemny klimat. Ramen bardzo smaczny z aromatycznym bulionem i świeżymi dodatkami. Kurczak świetnie przygotowany soczysty, dopracowany i pełen smaku. Czuć, że w kuchni jest nie tylko doświadczenie, ale przede wszystkim serce do gotowania i ogromna pasja.Do tego bardzo miła i zaangażowana obsługa, która tworzy świetną atmosferę. Z przyjemnością będę wracać"
- Ramen Julek
- Adres: Lipowa 14, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Tonkotsu brakowało odrobinę kremowosci, jednak makaron, dodatki i całościowy smak wynagrodziły. Sajgonki i bowl równie pyszne! Super klimat, przyjemna obsługa."
- RAM N BASE
- Adres: Henryka Sienkiewicza 26/1u, 15-092 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Lokal mieści się w centrum miasta, przy jednym z głównych skrzyżowań, z dobrym dojazdem komunikacją miejską. Jest dosyć spory, oprócz stolików w środku jest "zamknięta" część jakby na zewnątrz więc jest spora przestrzeń. Wnętrza bardzo fajnie przystrojone na halloween, ciekawe dekoracje, jest otwarta kuchnia, wszystko jest robione na świeżo. Karta nie jest za duża, co dla mnie to duży +, dobrze opisane dania, ładna karta, dostępne były również promocje na lunch. Zamówiłam Curry ramen- bulion był bardzo wyrazisty w smaku, dosyć kremowy, z mocnym aromatem mięsa, makaron dobrze ugotowany, z nitkami chili i cytryną co jeszcze bardziej podbijało smak. Kurczak był nie co wątpliwy, szczególnie panierka. Porcja była jak dla mnie wystarczająca. W środku tygodnia, po godzinie 18 były zajęte tylko 3 stoliki więc czas oczekiwania na ramen to był dosłownie 5 min. Polecam to miejsce na randke, spotkanie ze znajomymi, lunch biznesowy. Płatność karta/gotówka"