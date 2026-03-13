Najlepsze śniadania w Białymstoku - TOP 10 białostockich śniadaniowni

Najlepsze śniadania Białystok - LISTA
Początek dnia to dla wielu osób najważniejszy posiłek, który ma dostarczyć energii i wprawić w dobry nastrój. Niezależnie od tego, czy szukamy miejsca na szybkie, pożywne śniadanie przed pracą, leniwy weekendowy brunch z przyjaciółmi, czy też potrzebujemy kawiarni z aromatyczną kawą i czymś słodkim, wybór odpowiedniego lokalu ma kluczowe znaczenie. W poszukiwaniu najlepszych śniadań w Białymstoku, mieszkańcy i turyści zwracają uwagę na różnorodność menu, jakość składników, atmosferę oraz obsługę. Przygotowaliśmy zestawienie miejsc, które zyskały uznanie dzięki swojej ofercie śniadaniowej i pozytywnym opiniom klientów, by ułatwić wybór idealnego lokalu na start dnia.
- Bułka z Masłem
- Adres: Lipowa 4, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Przychodząc tutaj mieliśmy duże oczekiwania bo wszyscy bardzo chwalili to miejsce, rzeczywistość okazała się jeszcze lepsza. Byliśmy tu dwa dni z rzędu, próbowaliśmy różnych potraw i każda kolejna była jeszcze lepsza od poprzedniej. Obsługa jest przemiła i nawet w sobotę gdy ruch jest ogromny wszystko idzie sprawnie."
- Restauracja Enklawa Białystok Centrum
- Adres: Rynek Kościuszki 26a, 15-426 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedna z najlepszych w restauracji w Białymstoku! Byliśmy tu na śniadaniu obiadach i deserach oraz drinkach. Wszystko było znakomite i pięknie podane! Przemiła i uśmiechnięta obsługa, która sprawnie zajmuje się klientami! Rewelacyjne są zwłaszcza drinki, których zarówno opis w karcie, wygląd jak i smak zdecydowanie wyróżniają się i biją na głowę wiele drink barów! Zestawy śniadaniowe są naprawdę sycące! Wzięliśmy kanapkę z szarpaną wołowiną i chałkę z żebrem. Oba śniadania duże i dobre oraz dobrą kawę latte podaną w dużym kubku! Pyszne były także dania główne: 1: kurczak w chorizo na batatowym puree z brokułem fasolą i sosem z Gorgonzoli 2: pierś kaczki w glazurze teriyaki z chrustem ziemniaków. 3: Gofer szpinakowy z boczkiem i serem kozim pleśniowy 4. Kartacze polane rosołem Będąc w Enklawie koniecznie trzeba spróbować ciasta Marcinek To tradycyjne wielowarstwowe ciasto wywodzące się z regionu Puszczy Białowieskiej. Zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Przypomina ono wyglądem tort i składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu cienkich blatów z kruchego ciasta przełożonych śmietankowym kremem. Bardzo atrakcyjne ceny różnych likierów. Grzane piwo i wino. Gorąco polecam tą restaurację! Ponieważ jest to bardzo oblegalne miejsce przez miejscowych oraz turystów, więc lepiej zrobić rezerwację"
- Restauracja Maison du Café w Białymstoku
- Adres: Jana Kilińskiego 10, 15-089 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Wspaniale miejsce na mapie Białegostoku. Przy okazji pobytu w pobliskim hotelu wpadliśmy na kawę i śniadanie oczarowani witryną i dekoracjami. Niewielka przestrzeń została zmyślnie zagospodarowana i odzdobiona. Przytulna atmosfera sprawia, że chciałoby się spróbować wszystkiego z karty. A jedzenie idzie w parze z wystrojem. Aromatyczna kawa, przepyszna chałka z łososiem, jajkiem i awokado i obłędne domowe ciasta. W lokalu można zakupić wyroby własne, syropy, mieszanki herbat, słodycze. Wszystko pięknie zapakowane i gotowe do podarowania jako prezent. Do tego bardzo miła Pani (właścicielka) która poświęca chwilę uwagi dla każdego gościa. Byliśmy z dwójką małych dzieci i pomimo pełnego obłożenie nikt na nas krzywo nie patrzył. Dzieci dostały zabawki dla zajęcia uwagi i lizaki przy wyjściu. Najwyższy poziom obsługi i jedzenia. Polecam."
- A100 Cafe
- Adres: Henryka Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Herbata zielona z brzoskwinią i aloesem super, kawa z kardamonem wymiata, a torcik z wiśniami i czereśniami poezja, obsługa bardzo miła, atmosfera super. Koniecznie trzeba zaliczyć podczas pobytu w Białymstoku."
- Fly High Coffee
- Adres: Lipowa 16, 15-369 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jeśli jesteście miłośnikami SERNIKÓW, tak jak ja, to gorąco polecam restaurację Fly High w Białymstoku Kilka rodzajów serników, drożdżówki oraz inne ciasta, świetna kawa. Mnie zachwyciło dyniowe latte z prawdziwym PUREE DYNIOWYM, a nie ze sztucznym syropem, jak to niestety dzieje się w wielu innych kawiarniach. Wybraliśmy sernik toblerone oraz pistacjowy. Oba okazały się aksamitne i pyszne! Restauracja serwuje także KILKANAŚCIE zestawów śniadaniowych, a także sałatki, zupy, dania obiadowe, świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne, matchę Obsługa jest przemiła i uśmiechnięta! Gorąco polecam to miejsce! Wnętrze też jest przytulne."
- ZACHODNIA Kawiarnia & Bistro
- Adres: Zachodnia 2F/u4, 15-345 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Klimatyczne miejsce. Bardzo miła obsługa (pan podpowiedział mi, co będzie korzystne cenowo), krótki czas oczekiwania. Jedzonko też dobre, na foto zestaw dziecięcy."
- Kawiarnia Kafejeto
- Adres: Mazowiecka 48, 15-302 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Duży wybór kaw, herbat, soków i innych napojów w różnych wariantach smakowych. Również szeroki wybór ciast, ciastek i deserów. W kawiarni zjeść można także śniadania, sałatki, bajgle i croissanty z dodatkami. W kawiarni jest cicho, czysto i panuje przyjemna atmosfera. Odpowiednia cena za kawę tej wielkości (prawie 0,5l). Zdecydowanie polecam"
- The White Bear Coffee Białystok Żelazna
- Adres: Żelazna 7, 15-292 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dobre kawy, ciekawe jedzenie na słodko. Wystrój w fajnym stylu. W środku czysto i schludnie. Da radę znaleźć miejsce mimo małej ilości stolików. Bardzo kiepska sytuacja jeśli chodzi o znalezienie miejsca parkingowego w okolicy. Więc że względu na lokalizację turystom zmotoryzowanym trochę odradzam. Ceny to raczej górny pułap, raczej w Białymstoku łatwiej znaleźć tańsze miejsca, niż droższe od tego."
- Klubokawiarnia Duży Pokój
- Adres: Icchoka Malmeda 3, 15-440 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemne miejsce na śniadanie, kawę i deser na mapie Białegostoku. Klimat miejsca jest super. Bardzo przestronnie, stoliki w sam raz, super wybór dań. Dania pyszne. Kawa i herbata podawane w odpowiednich temperaturach. Natomiast jedna spora uwaga dla menadżera. Pracownicy/kelnerzy, albo mieli zły dzień, choć to ich nie powinno tłumaczyć, albo to jest standard lokalu. No nie jest to lokal, gdzie obsługa jest zorientowana na konsumenta. Zero uśmiechu, podczas odpowiadania na pytania, personel daje do zrozumienia, że się męczy. Za to nie mogę dać 5 gwiazdek. A wystarczy wykazać trochę zaangażowania."
- Restauracja eatallo Pizza Białystok
- Adres: Lipowa 4, 15-427 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemna, miła restauracja. Super chwyty marketingowe (rabaty i menu fajnie ogarnięte pod względem informacji). Super cola włoska Molecole i pizze też prześwietne. Wystrój ładny, dobry na romantyczne wyjścia :)"