Czeka nas atak zimy? Świąteczna prognoza pogody na Wigilię i Boże Narodzenie

Prognoza pogody na świąteczny weekend. Wigilia, Boże Narodzenie

Nie ma nic lepszego niż święta w zimowej aurze. Nie zawsze możemy cieszyć się z takiej pogody. A jak będzie teraz? Sprawdźcie prognozę pogody przygotowaną przez ekspertów IMGW. Okazuje się, że w święta spadnie śnieg lub śnieg z deszczem. Poniżej szczegóły.

W nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę (23.12) zachmurzenie duże i przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Temperatura maksymalna około 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni, może powodować zawieje śnieżne.

Według IMGW w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę (Wigilia, 24.12) zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo opady deszczu marznącego, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek (Boże Narodzenie, 25 grudnia) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, początkowo na północy opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -2°C na północy do 3°C na południu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr dość silny, w nocy w porywach do 80 km/h, zachodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

