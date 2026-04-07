Dawny Dom Partii w Białymstoku sprzedany za miliony. Studenci szykują wyjątkowe pożegnanie

Uniwersytet w Białymstoku sprzedał dawny Dom Partii

Budynek w centrum Białegostoku powstał w 1952 roku jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po przemianach ustrojowych, w styczniu 1990 roku, został przejęty przez studentów ówczesnej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Od tamtej pory przez ponad trzy dekady mieściły się tu wydziały humanistyczne UwB.

Uczelnia sprzedała nieruchomość w 2025 roku za 20,8 mln zł. Środki przeznaczono na rozwój nowego kampusu przy ul. Ciołkowskiego. Zgodnie z umową budynek ma zostać przekazany nowemu właścicielowi do końca czerwca 2026 roku, a studenci rozpoczną naukę w nowej siedzibie w kolejnym roku akademickim.

Cykl wydarzeń pożegnalnych rozpocznie się w maju, a jego kulminacją będzie czerwcowa gala. Jednym z głównych punktów programu ma być premiera filmu dokumentalno-fabularnego, pokazującego przemiany budynku oraz jego znaczenie dla miasta i środowiska akademickiego.

Istotnym wątkiem produkcji będzie historia przejęcia obiektu przez studentów w 1990 roku. Po nieudanych negocjacjach z władzami zdecydowano się na okupację gmachu. Akcja trwała dwa dni i zakończyła się podpisaniem porozumienia, które przekazało budynek uczelni. Wydarzeniom towarzyszyło wsparcie mieszkańców, którzy gromadzili się przed obiektem.

Twórcy filmu i wystawy szczególnie liczą na archiwalne fotografie oraz relacje świadków – zarówno z okresu działalności partii, jak i późniejszego życia akademickiego.