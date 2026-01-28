Demolka w hotelu. Straty sięgają 10 tysięcy złotych

Zgłoszenie o zniszczeniu mienia wpłynęło do dyżurnego sokólskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że do zdarzenia doszło podczas sprzeczki między dwoma mężczyznami. W trakcie kłótni zdemolowany został pokój hotelowy. Jak wynika z ustaleń policji, po tym jak pracownicy obiektu wyprosili mężczyzn z budynku, jeden z nich zaczął rzucać doniczkami w drzwi wejściowe. Sprawcy oddalili się jeszcze przed przyjazdem patrolu, jednak policjanci szybko ich odnaleźli i zatrzymali.

Odpowiedzialnym za zniszczenia okazał się 26-latek. Uszkodzone zostało m.in. krzesło oraz drzwi wejściowe do hotelu. Właściciel obiektu wycenił straty na kwotę blisko 10 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.