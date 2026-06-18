Dodatkowe 1000 złotych na dziecko. Za chwilę rusza nabór wniosków

Miasto Suwałki rozpoczyna nabór do programu Suwalski Bon Sportowy. Wsparcie skierowane jest do uczniów klas IV szkół podstawowych posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca. Bon ma pomóc rodzicom w finansowaniu pozaszkolnych zajęć sportowych dzieci. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1000 zł na jedno dziecko w ciągu roku szkolnego. Środki będą wypłacane w trzech transzach.

Jak podkreślił zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, jest to projekt o charakterze nowatorskim w skali kraju, którego celem jest wspieranie aktywności fizycznej najmłodszych poza szkołą.

Kto może otrzymać Suwalski Bon Sportowy?

Program przeznaczony jest dla:

uczniów klas IV szkół podstawowych,

dzieci posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca,

uczestników pozaszkolnych zajęć sportowych.

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać na zajęcia sportowe.

Ważne terminy. Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 20 lipca.

Bon będzie przyznawany maksymalnie na 10 miesięcy. W tym czasie rodzice będą mogli częściowo pokryć koszty związane z aktywnością sportową swoich dzieci.

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Miasto chce zachęcić dzieci do ruchu

Samorząd podkreśla, że celem programu jest promocja zdrowego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej oraz kształtowanie nawyku regularnego uprawiania sportu. Władze miasta liczą również na długofalowe efekty, takie jak poprawa stanu zdrowia młodych mieszkańców i przeciwdziałanie problemowi otyłości.

Pierwsza edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło 210 wniosków. Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się zajęcia z piłki nożnej, pływania oraz tańca.

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