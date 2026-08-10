4-latka spadła z balkonu. Sąsiedzi mówią, co działo się wcześniej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-10 10:24

Dramatyczne sceny w Łomży. Czteroletnia dziewczynka spadła z balkonu znajdującego się na piątym piętrze bloku. Sąsiedzi rozłożyli koc, który zamortyzował upadek. W mieszkaniu spała jej 27-letnia matka. Kobieta miała 0,7 promila alkoholu.

Jak informuje mylomza.pl, mieszkańcy przez dłuższy czas dobijali się do drzwi mieszkania, próbując obudzić matkę dziewczynki. Kiedy 27-latka w końcu wyszła, była zaspana. Z nieoficjalnych relacji sąsiadów wynika również, że w nocy z soboty na niedzielę z lokalu miały dochodzić odgłosy imprezy.

Policja ustaliła, że podczas zdarzenia kobieta spała. Badanie wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Podkomisarz Karolina Wojciekian przekazała portalowi mylomza.pl, że rodzina była już wcześniej znana dzielnicowemu.

4-latka spadła z piątego piętra

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 14.40. Sąsiedzi zauważyli małe dziecko po zewnętrznej stronie balkonu na piątym piętrze. – Sąsiedzi widząc sytuację zareagowali wzorowo, rozciągając koc na który spadło dziecko. Dzięki ich postawie nie doszło do tragedii – poinformowała podkomisarz Karolina Wojciekian, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.

Koc zamortyzował upadek czterolatki. Gdy przyjechała karetka, dziewczynka była przytomna.

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