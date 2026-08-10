Kobiety poszukiwane w sprawach dotyczących alimentów. Policja opublikowała listy gończe

vera
2026-08-10 9:13

Policja poszukuje kobiet z różnych części Polski w związku ze sprawami dotyczącymi niepłacenia alimentów. Pełne dane poszukiwanych kobiet są ogólnodostępne. Ich zdjęcia prezentujemy w galerii.

Uchylanie się od płacenia alimentów może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Takie przestępstwo zostało opisane w art. 209 Kodeksu karnego. Przepis dotyczy osób, które nie wykonują obowiązku alimentacyjnego wynikającego między innymi z orzeczenia sądu lub zawartej umowy.

Za popełnienie tego czynu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest w sytuacji, gdy brak alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wówczas sprawcy może grozić kara do dwóch lat więzienia.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć kobiet poszukiwanych w związku z czynami określonymi w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącym uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Wszystkie fotografie oraz informacje o poszukiwanych pochodzą z oficjalnego serwisu polskiej policji.

Portrety trzech kobiet poszukiwanych przez policję za niepłacenie alimentów. O sprawie przeczytasz na SE Białystok.
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