Dodatkowe pieniądze od ZUS. Od marca kwota świadczenia wzrośnie

Historia specjalnego dodatku dla osób, które osiągnęły wiek stu lat, sięga 1972 roku. Przez dekady mechanizm jego obliczania był sztywny i uzależniony od kwoty bazowej w dniu urodzin seniora, bez możliwości późniejszej waloryzacji. Sytuacja zmieniła się diametralnie w ubiegłym roku. Przepisy zostały ujednolicone ustawowo, co zlikwidowało różnice w stawkach dla poszczególnych roczników.

„Od 2025 roku zasady przyznawania tzw. emerytury honorowej zostały uregulowane ustawowo. Wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat” – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Aktualnie na konta sędziwych seniorów trafia co miesiąc 6 589,67 zł brutto. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ zbliżająca się marcowa waloryzacja podniesie tę sumę o niemal 350 zł. Pieniądze te są wypłacane dożywotnio i stanowią uzupełnienie pobieranej renty lub emerytury, choć mogą też funkcjonować jako samodzielne świadczenie.

Ilu stulatków żyje w Polsce? Dane ZUS

Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują wyraźną tendencję wzrostową w liczbie beneficjentów tego programu. Jeszcze w lipcu 2025 roku świadczenie w skali kraju otrzymywało 3 863 seniorów, by pod koniec grudnia tego samego roku liczba ta wzrosła do 4 057 osób. Podobny trend widać w województwie podlaskim, gdzie w ciągu półrocza grono uprawnionych powiększyło się ze 101 do 109 osób.

Pod względem geograficznym najwięcej tzw. premii za wiek wypłaca się w następujących regionach:

na Mazowszu – świadczenie trafia do 693 osób,

na Śląsku – pieniądze otrzymują 422 osoby,

na Dolnym Śląsku – beneficjentami jest 385 seniorów.

W regionie podlaskim rekordy długowieczności są imponujące. Najstarsza kobieta pobierająca świadczenie w styczniu świętowała 115. urodziny i zamieszkuje powiat sejneński. Z kolei najstarszy mężczyzna na Podlasiu ma 104 lata i jest mieszkańcem Dąbrowy Białostockiej.

Komu świadczenie honorowe należy się z urzędu?

Procedury dla większości seniorów są uproszczone. Stulatkowie z polskim obywatelstwem, którzy już znajdują się w systemie emerytalno-rentowym, otrzymują dodatek automatycznie. Decyzję podejmuje właściwa instytucja, taka jak ZUS, KRUS czy biura emerytalne służb mundurowych. W sytuacji zbiegu uprawnień z różnych źródeł, obowiązek wypłaty przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Inaczej wygląda sytuacja osób spoza systemu. Seniorzy niepobierający żadnych świadczeń i niewidniejący w bazach instytucji ubezpieczeniowych muszą wykazać inicjatywę i złożyć stosowny wniosek.

„Wniosek powinny złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie figurują w systemach żadnej z instytucji ubezpieczeniowych, ale spełniają pozostałe warunki, czyli: ukończyły 100 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miały centrum interesów życiowych w Polsce. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków ZUS przyzna świadczenie” – wyjaśnia rzeczniczka.

