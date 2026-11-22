Małżeństwo Justyna i Darek odkupili i odrestaurowali stary drewniany dom rodzinny we wsi Dębowo na Podlasiu, położony w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.

Decyzja o remoncie wynikała z silnych więzi emocjonalnych i chęci zachowania dziedzictwa rodzinnego, które przez lata było miejscem spotkań wielu pokoleń.

Renowacja domu polegała na połączeniu jego historycznego charakteru, z zachowaniem oryginalnych elementów takich jak kuchnia kaflowa czy stary kredens, z nowoczesnymi udogodnieniami XXI wieku.

Wyjątkowy remont domu z duszą. Jak ocalić rodzinne wspomnienia?

Drewniany dom we wsi Dębowo, położony w malowniczej otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, przez dziesięciolecia tętnił życiem. To tutaj zjeżdżały się kolejne pokolenia rodziny Aleksandra Aciukiewicza. Z czasem jednak budynek zaczął wymagać kosztownych napraw, a krewnym brakowało sił na jego utrzymanie. Gdy zapadła decyzja o sprzedaży, pani Justyna i jej mąż Darek wiedzieli, że nie mogą pozwolić, by to wyjątkowe miejsce trafiło w obce ręce. Postanowili odkupić nieruchomość i tchnąć w nią nowe życie.

– Gdy pradziadkowie na starość przenieśli się do miasta, dom stał się miejscem rodzinnych spotkań. Latami zjeżdżali się tu krewni z całej Polski. To miejsce łączyło pokolenia – wspomina Justyna w rozmowie Muratorem. Jak sama przyznaje, decyzja o zakupie była głęboko emocjonalna. Małżeństwo nie planowało rewolucji, lecz powolną, pełną szacunku ewolucję. Remont starego domu na Podlasiu stał się ich wspólną misją. Podzielili się zadaniami: Justyna została wizjonerką i ogrodniczką, a jej mąż Darek okazał się prawdziwym złotą rączką, który samodzielnie realizuje większość prac.

Wcześniej, dzięki staraniom wujostwa, budynek zyskał drewnianą elewację, która zabezpieczyła stare bale, a dach pokryto klasyczną blachą. Nowi właściciele musieli jednak zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, w tym z gruntowną modernizacją wnętrz, aby połączyć historyczny klimat z wygodami XXI wieku.

Kapsuła czasu na Podlasiu. Stary kredens, kuchnia kaflowa i nowoczesna zmywarka

Największym wyzwaniem dla małżeństwa było zachowanie autentyczności przy jednoczesnym dostosowaniu budynku do współczesnych standardów. Właściciele zaadaptowali poddasze, gdzie dawniej przechowywano słomę, na dwie przytulne sypialnie. W miejscu dawnego składzika na opał powstała nowoczesna łazienka. Prace wymagały m.in. głębokiego wkopania rur, aby woda nie zamarzała zimą.

Właściciele z niezwykłą dbałością odnowili oryginalną stolarkę: skrzynkowe okna, drewniane podłogi oraz drzwi. W sercu domu wciąż stoi oryginalna kuchnia kaflowa, która pamięta jeszcze pierwszych gospodarzy i do dziś służy jako główne źródło ciepła. Obok tych tradycyjnych elementów bez problemu odnalazły się nowoczesne udogodnienia, takie jak bezprzewodowe Wi-Fi, telewizor czy zmywarka.

Prawdziwą ozdobą salonu jest stary kredens, który stał w tym domu „od zawsze”. Małżeństwo samodzielnie go odświeżyło, nadając mu nowy kolor i montując stylowe uchwyty. Wnętrza zdobią także inne retro perełki wyszukane na portalach ogłoszeniowych oraz rodzinne pamiątki.

– Myślę, że każde ratowanie oryginalnych elementów domu, które pamiętam z dzieciństwa, jest emocjonalne, mam poczucie, że ratuję własne wspomnienia. Staramy się, aby wnętrza były taką kapsułą czasu. Kiedy wejdziemy do środka, mamy się cofnąć w czasie do dzieciństwa u babci na wsi – tłumaczy pani Justyna. W sielski klimat idealnie wpisują się dawne przedmioty codziennego użytku: żelazko na węgiel, tara do prania oraz klimatyczne lampy naftowe, które sprawiają, że każdy, kto przekroczy próg tego domu, natychmiast ulega jego magii.

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