Kazali mi zabrać ciało zmarłego dziecka i trzymać w domowej lodówce! „Szczęka mi opadła!”

Joanna Tylman z Suwałk straciła ciążę w szpitalu. To, co wydarzyło się później, jest skandalem, do którego nigdy, w żadnej placówce medycznej nie powinno dojść! Zamiast zadbać o komfort zrozpaczonej kobiety i umożliwić matce godne pożegnanie z maleństwem, personel wręczył jej pojemnik z ciałem dziecka i polecił zabrać go do domu.

– Co ja mam z tym zrobić? – zapytała zszokowana kobieta.

– Trzymać w lodówce! – usłyszała.

Straciła upragnione dziecko. Potem przeżyła kolejny koszmar

Joanna podkreśla, że wcześniej była dobrze traktowana przez personel Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. W czerwcu 2026 roku lekarze walczyli o utrzymanie jej ciąży. Niestety, już w lipcu okazało się, że serduszko dziecka przestało bić. Konieczne było wywołanie poronienia.

– Położono mnie na sali z pacjentką w podobnej sytuacji, żebyśmy mogły się wzajemnie wspierać – wspomina.

W lipcu było już po wszystkim.

Ponieważ w domu czekały na nią pozostałe dzieci, Joanna poprosiła o wypis ze szpitala jeszcze przed weekendem. Wtedy wydarzyło się coś, czego zupełnie się nie spodziewała. Starsza, doświadczona pielęgniarka wręczyła jej pojemnik z ciałem zmarłego dziecka.

– Byłam w takim szoku, wyczerpana, po utracie dużej ilości krwi, że nie do końca rozumiałam, co się dzieje. Wzięłam ten słoik i naprawdę umieściłam go w domowej lodówce. Moje dzieci patrzyły na ciałko nienarodzonego braciszka przez cały weekend. To była trauma dla nas wszystkich. Dopiero później dotarło do mnie, co się stało – opowiada.

„To nie był żaden odpad medyczny!”. Matka nie kryje rozgoryczenia

W poniedziałek Joanna pojechała do szpitala po dokumenty potrzebne do pochówku dziecka. Dopiero wtedy personel miał zorientować się, jak poważny błąd został popełniony. Dyrektor placówki przyznał się do zaniedbania.

Kobieta ma jednak żal, że teraz próbuje się przedstawiać całą sprawę jako przypadek nieprawidłowego postępowania z odpadem medycznym.

– To nie był żaden odpad medyczny! To był maleńki człowiek, moje dziecko, które żyło w moim ciele! – mówi poruszona.

Ostatecznie dziecko zostało pochowane w rodzinnym grobie.

Sprawą zajmuje się prokuratura. Matka walczy o zadośćuczynienie

Sprawę badają Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz prokuratura. Joanna walczy o zadośćuczynienie i odzyskanie godności po traumatycznych wydarzeniach.