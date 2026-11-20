Na rzecz oskarżycieli posiłkowych - rodzin ofiar tego wypadku - skazani mają też zapłacić po 10 tys. zł w formie nawiązek. Wyrok nie jest prawomocny.

Do wypadku doszło pod koniec sierpnia 2022 r. w przepompowni ścieków we wsi Gąsówka Stara koło Łap. Do szamba, które miało siedem metrów głębokości, wpadło trzech mężczyzn. Dwaj pracownicy zmarli na miejscu, a trzeci po reanimacji trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Przed sądem odpowiadały w tej sprawie osoby, którym prokuratura zarzuciła niedopełnienie obowiązków związanych z nadzorem i BHP w firmie oraz - w związku z tym niedopełnieniem - nieumyślne spowodowanie śmierci trzech osób.

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