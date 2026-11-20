Smutną wiadomość o odejściu mężczyzny przekazała jego rodzina za pośrednictwem profilu zbiórki na portalu Siepomaga. „Z niewyobrażalnym bólem i pękniętym sercem zawiadamiamy, że odszedł nasz ukochany Piotr. Miał zaledwie 43 lata” – napisali bliscy zmarłego.

Dramat mieszkańca okolic Hajnówki zaczął się w kwietniu 2024 roku podczas azjatyckiej podróży. Jadąc skuterem przez górzysty i oddalony od placówek medycznych region Filipin, Piotr Moczulski zderzył się z innym uczestnikiem ruchu. Skutkiem tej kolizji były liczne złamania oraz bardzo poważne obrażenia głowy. Poszkodowany długo przebywał w śpiączce, a nawet po odzyskaniu przytomności jego stan zdrowia określano jako ciężki.

Najbliżsi przez dwa lata nie ustawali w wysiłkach, by uratować mu życie i sprowadzić go do ojczyzny. Ostatecznie 30 września udało się zorganizować bezpieczny transport Piotra do Polski. Krewni głęboko wierzyli, że obecność rodziny i pomoc krajowych specjalistów pozwolą mu powoli odzyskać sprawność. Jak podkreślają w swoim wpisie, od momentu przylotu towarzyszyli mu każdego dnia.

„Byliśmy przy nim, trzymając za rękę, mówiąc do niego, ciesząc się samym faktem, że znów jest tutaj, z nami, na polskiej ziemi” – przekazali pogrążeni w żałobie krewni. W swoim komunikacie zaznaczyli również, że ostatnie tygodnie życia mężczyzny upłynęły w atmosferze pełnej czułości, miłości i nadziei. Bliscy są przekonani, że dzięki temu Piotr czuł się bezpieczny i zaznał spokoju.

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