Nie tak wyobrażali sobie apel z okazji Święta Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie. W piątek (7.10) przed godziną 11 na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i pogotowie. Podczas uroczystego apelu zasłabło kilku uczniów. - Ratownicy zbadali osoby, które zasłabły, natomiast strażacy dokonali ewakuacji – powiedział lokalnemu portalowi kolniak24 st. bryg. Tomasz Sielawa z PSP w Kolnie. Budynek opuściło ponad 140 uczniów, blisko 30 przedszkolaków oraz nauczyciele i wychowawcy.

Zasłabło w sumie 12 uczniów. Dwóch z nich trafiło do szpitala w Grajewie na badania. Strażacy sprawdzili pomieszczenia, ale nie wykryli niebezpiecznych substancji. Z powodu zdarzenia odwołano w szkole piątkowe zajęcia.