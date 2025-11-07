Zasłabnięcia na apelu. Dwóch uczniów trafiło do szpitala, szkołę ewakuowano

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-07 13:38

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Lachowie zakończył się interwencją służb ratunkowych. W piątek podczas szkolnej uroczystości zasłabło kilkunastu uczniów. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna oraz pogotowie. Dwóch uczniów trafiło do szpitala, a budynek szkoły ewakuowano.

Straż pożarna na miejscu

i

Autor: Pixabay.com Straż pożarna, zdjęcie poglądowe

Nie tak wyobrażali sobie apel z okazji Święta Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie. W piątek (7.10) przed godziną 11 na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i pogotowie. Podczas uroczystego apelu zasłabło kilku uczniów. - Ratownicy zbadali osoby, które zasłabły, natomiast strażacy dokonali ewakuacji – powiedział lokalnemu portalowi kolniak24 st. bryg. Tomasz Sielawa z PSP w Kolnie. Budynek opuściło ponad 140 uczniów, blisko 30 przedszkolaków oraz nauczyciele i wychowawcy.

Czytaj też: Pilna ewakuacja 300 osób ze szkoły. Dzieci mdlały podczas uroczystości. Interweniowały służby

Zasłabło w sumie 12 uczniów. Dwóch z nich trafiło do szpitala w Grajewie na badania. Strażacy sprawdzili pomieszczenia, ale nie wykryli niebezpiecznych substancji. Z powodu zdarzenia odwołano w szkole piątkowe zajęcia.

Kolno. Kierowca przeparkował płonący samochód, aby ratować inne auta
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki