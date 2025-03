Kiedyś wszystko wyglądało inaczej. 100 zdjęć, które trzeba zobaczyć!

Podróż w przeszłość

Województwo podlaskie na starych fotografiach. 100 zdjęć, które musisz zobaczyć!

Województwo na starych zdjęciach. 100 niesamowitych fotografii ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do podróży w przeszłość, do czasów, gdy żył Marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Do czasów, gdy na ulicach miast nie było prawie żadnych samochodów, a wioski wyglądały jak z innego świata. Na tych zdjęciach zobaczycie ludzie, miejsca oraz budynki, których już dawno nie ma. Fotografie i opisy pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.