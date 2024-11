Co w domu zużywa najwięcej prądu? Wcale nie lodówka! Sprawdź, które urządzenia pożerają energię elektryczną

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w parafii św. Andrzeja Boboli. Uroczystą Mszę świętą za Ojczyznę poprowadzi biskup Janusz Stepnowski. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszą w Drogę Krzyżową, której trasa będzie przebiegała przez cztery łomżyńskie parafie. Mężczyźni będą nieść krzyż zawierający relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

- Mamy o co walczyć – walczymy o przyszłość naszej Ojczyzny i wartości, które chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jak mówił bł. ks. Jerzy Popiełuszko: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Serdecznie zachęcamy do udziału – zabierzcie swoje rodziny. Rozważania Drogi Krzyżowej będą oparte na kazaniach bł. ks. Jerzego Popiełuszki, co doda wyjątkowej głębi tej modlitwie - czytamy na fanpage'u Wojownicy Maryi Łomża.

Wojownicy Maryi będą się modlić za Polskę

Wojownicy Maryi z Białegostoku również planują w wyjątkowy sposób uczcić Święto Niepodległości. W najbliższą sobotę 9 listopada odbędzie się wydarzenie modlitewne: Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski. Spotkanie odbędzie się w parafii pw. Świętego Andrzeja Boboli w Białymstoku. Początek o godzinie 21. - Jest to V Edycja Ogólnopolskiej akcji modlitewnej w intencji naszej Ojczyzny. Dziś nadszedł czas, aby wspólnie stanąć do modlitwy i wołać o nowe potężne wylanie Ducha Świętego na naszą Ojczyznę i jej mieszkańców - czytamy na stronie białostockich Wojowników Maryi.

Wojownicy Maryi to Maryjna wspólnota męska. Jej założycielem jest ks. Dominik Chmielewski. Jak czytamy na oficjalnej stronie wspólnoty, "aby stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych, oraz po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia czyli tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku. Pomaga w tym KODEX czyli zasady funkcjonowania Ruchu WM – wytyczne opracowane na podstawie Statutu WM".

Każdy pasowany Wojownik Maryi zobowiązany jest między innymi do:

odmawiać codziennie jedną część różańca świętego

brać czynny udział w życiu sakramentalnym (spowiedź, Eucharystia, Komunia, Adoracja)

uczestniczyć czynnie w życiu wspólnoty i Kościoła

powinien dbać o budowanie relacji w rodzinie

powinien dbać o dyscyplinę i rozwój fizyczny, poprzez aktywności (np. sport)

dawać dobrego świadectwa swoja postawą