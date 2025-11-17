Drogowe przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

O północy otwarto przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach.

Kuźnica była zamknięta od 2021 r., Bobrowniki – od 2023 r.

Wojewoda Jacek Brzozowski wskazywał na ogromne straty gospodarcze regionu spowodowane zamknięciem przejść.

KAS przypomina, że zamknięcia wynikały z powodów bezpieczeństwa, ale dotkliwie uderzyły w biznes i mieszkańców.

Służby deklarują pełną gotowość do odpraw i wdrożenia systemu Entry/Exit.

Organizacje przedsiębiorców podkreślają, że otwarcie przejść to impuls dla lokalnej gospodarki.

W Kuźnicy przywrócono tylko ruch osobowy (bez autokarów), w Bobrownikach również autokary i ciężarówki.

Przed otwarciem w Bobrownikach ustawiała się kilka kilometrów kolejka.

Zamknięcia były związane z kryzysem migracyjnym i względami bezpieczeństwa.

MSWiA podkreśla, że decyzja o otwarciu 17 listopada dwóch przejść granicznych z Białorusią była możliwa po uszczelnieniu granicy, na której na masową skalę podejmowane są próby nielegalnego przedostania się do Polski. Decyzję podjęto m.in. po konsultacji z miejscowymi władzami i przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, którzy od dawna domagali się otwarcia dla ruchu przynajmniej jednego drogowego przejścia granicznego w regionie. - Kiedy granica jest szczelna, kiedy państwo polskie wie, że jest bezpiecznie, otwieramy te dwa przejścia - mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski na konferencji prasowej w Bobrownikach. Podkreślał, że w czasie zamknięcia obu tych przejść „podlascy przedsiębiorcy tracili swoje majątki i tracili swój dorobek życia”.

Ewelina Grygatowicz-Szumowska z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód podkreślała, że przywrócenie ruchu transgranicznego w Podlaskiem jest dla regionu „jak tlen”. - To jest cały motor napędowy, który napędza nam mikro- i makroekonomię (...). My przedsiębiorcy bierzemy się do pracy, odrabiamy straty - mówiła.

O północy zostały otwarte przejścia graniczne w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. Na wyjazd z Polski w Kuźnicy oczekiwało ok. 100 samochodów osobowych. Natomiast na przejściu granicznym w Bobrownikach, na wyjazd z Polski oczekiwało ok. 180 samochodów ciężarowych, 15 osobowych i autokar - przekazała w poniedziałek rano Agnieszka Skwierczyńska z KWP Białystok.

Na przejściu Kuźnica-Bruzgi przywrócony został wyłącznie ruch osobowy (samochody osobowe, ale z wyłączeniem autokarów), a w Bobrownikach-Bierestowicy ruch osobowy (samochody osobowe i autokary) i towarowy (transport ciężarowy). Kilkadziesiąt minut przed otwarciem, kolejka przed przejściem w Bobrownikach miała 4-5 km długości. Jednym z pierwszych pojazdów, który wjechał na pas odpraw, był autobus rejsowy, który jeździ na trasie z Warszawy, przez Białystok do Grodna na Białorusi.

Jego kierowca mówił dziennikarzom, że w czasie zamknięcia drogowych przejść w Podlaskiem, konieczne było znaczne wydłużenie trasy i jazda na Białoruś przez przejście w Terespolu. Podkreślał, że teraz trasa będzie o połowę krótsza.

Odprawy na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy zawieszono 9 listopada 2021 roku z powodu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. SG informowała wówczas, że strona polska została zmuszana do takich działań, w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania tej granicy z Białorusi do Polski przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów właśnie w rejonie drogowego przejścia w Kuźnicy.

Przejście w sąsiednich Bobrownikach było zamknięte od 10 lutego 2023 roku. Ruch zawieszono tam wówczas do odwołania z uwagi na - jak informował ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński - „ważny interes bezpieczeństwa państwa”. Chodziło o to, że białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta