Duża inwestycja InPostu w Białymstoku. Będą nowe miejsca pracy

InPost zainwestuje 41,5 mln zł w rozbudowę zakładu w Białymstoku.

Firma skorzysta z ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzję o wsparciu projektu.

Inwestycja obejmuje doposażenie magazynu w nowoczesne maszyny i większą automatyzację.

Projekt zakłada stworzenie 10 nowych miejsc pracy.

Jak poinformował zarząd Suwalskiej SSE, inwestycja dotyczy istniejącego zakładu InPostu w Białymstoku. Firma zamierza zwiększyć jego możliwości operacyjne, doposażając przestrzeń magazynową w nowoczesne urządzenia i maszyny. Rozszerzenie parku technologicznego ma poprawić poziom automatyzacji i pozwolić na sprawniejsze reagowanie na zmienne zapotrzebowanie klientów, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu przesyłek.

Zobacz też: Kiedy IKEA w Białymstoku? Wszystko już jasne. Poznaliśmy plany szwedzkiej firmy

Projekt przewiduje również stworzenie 10 nowych miejsc pracy.

InPost jest twórcą sieci Paczkomatów – całodobowych, samoobsługowych punktów nadawania i odbierania przesyłek. Grupa działa obecnie w dziewięciu krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Dysponuje ponad 50 tys. paczkomatów oraz ok. 33 tys. punktów nadania i odbioru PUDO. Poza tym świadczy również usługi kurierskie.

Zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji obowiązuje od 2018 roku. Obejmuje cały kraj, ale wysokość dostępnych ulg podatkowych zależy od lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Suwalska SSE zarządza wsparciem inwestycji na terenie województwa podlaskiego, w powiatach ełckim i gołdapskim w woj. warmińsko-mazurskim oraz w czterech powiatach woj. mazowieckiego: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Czytaj też: Fińska firma inwestuje w woj. podlaskim. Miliony na rozbudowę zakładu i nowe technologie

W większości regionów zarządzanych przez SSSE duże firmy mogą liczyć na 50-procentowe zwolnienie z podatku dochodowego, średnie – na 60-procentowe, a mikro i małe – na 70-procentowe. Wyjątkiem jest powiat ostrowski, gdzie ulgi wynoszą odpowiednio 40, 50 i 60 proc. Ulgi przysługują na okres 14 lub 15 lat. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa od 28 lat. W tym czasie objęła wsparciem blisko 400 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 7,3 mld zł. Firmy działające na tym obszarze utworzyły prawie 21 tys. miejsc pracy.

Uszkodził paczkomat, bo nie mógł wysłać paczki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.