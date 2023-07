Duże grupy migrantów na granicy. Straż Graniczna podała niepokojące dane

Rolnicy. Podlasie. Przygotowania do ślubu. Wesele coraz bliżej. Nie ma czasu

Straż Graniczna poinformowała, że wśród blisko 160 osób, które chciały przekroczyć granicę, 19 z nich na widok polskich patroli wycofało się na Białoruś. - Cudzoziemcy granicę próbowali nielegalnie przekroczyć w dużych grupach nawet ponad 60-osobowych - podała Straż Graniczna.

Od początku roku odnotowano ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys., a od początku lipca to już ponad 300 prób.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne. W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Wczoraj na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne grupa cudzoziemców,którym nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy do🇵🇱rzucała w patrole służb🇵🇱kamieniami i gałęziami.Nikt nie doznał obrażeń. W ostatnich tygodniach liczba ataków na patrole #funkcjonariuszeSG wzrosła#obrońcygranic pic.twitter.com/OyV1mUM5d6— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2023

Zapora na granicy z Białorusią gotowa. To największa inwestycja w historii Straży Granicznej