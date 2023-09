Dwóch policjantów w szpitalu. Kierowca BMW uciekał. Pościg w Podlaskiem

Groźne zdarzenie w woj. podlaskim. Przed północą (czwartek, 14.09) w Grajewie kierowca BMW nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. - Kierowca BMW kierował się w stronę Rajgrodu i w trakcie ucieczki nie reagował na polecenia do zatrzymania - informuje Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskich policjantów. Uciekinier pędził w kierunku Bargłowa. Za Rajgrodem oba pojazdy wypadły z drogi. BMW dachowało. Do szpitala trafił 26-letni kierowca BMW oraz dwóch policjantów. Poszkodowani funkcjonariusze trafili do szpitali w Grajewie i Augustowie. Dlaczego 26-latek uciekał? - Okazało się że kierowca BMW był poszukiwany; w tej chwili policjanci ustalają wszelkie okoliczności i przebieg całego zdarzenia - dodaje rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Gnał pod prąd a za nim policjanci. Wideo z pościgu mrozi krew w żyłach