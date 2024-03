Dzień wagarowicza. Czy czwartek 21 marca to naprawdę dzień wolny od lekcji? Czy można nie iść do szkoły? [21.03.2024]

Dzień wagarowicza. Czy 21 marca nie będzie lekcji? Czy można nie iść do szkoły? Te pytania zadają sobie w czwartek uczniowie podstawówek i szkół średnich. Dzień wagarowicza zawsze wypada w pierwszy dzień wiosny. Tym razem jest to czwartek (21.03.2024). Przyjęło się, że w dzień wagarowicza młodzi odpuszczają sobie lekcje i spędzają czas np. w parku korzystając z ładnej pogody. Dawniej pierwszy dzień wiosny wiązał się ze zwyczajem topienia marzanny, co oznaczało symboliczne pożegnanie się z wiosną. Czy zatem czwartek 21 marca 2024 będzie dniem wolnym od szkoły? Niestety musimy ostudzić wasze zapędy. Dzień wagarowicza 2024 to bardziej zwyczaj niż święto. Dzień wagarowicza czasami nie jest nawet specjalnie zaznaczony w kalendarzach. Nie ma innego wyjścia...

Uczniowie podstawówek i szkół średnich muszą pierwszego dnia udać się na lekcje, chyba że dyrekcja postanowi inaczej. Całkiem możliwe, że nauczyciele z okazji pierwszego dnia wiosny zaplanowali swoim uczniom wyjście na świeże powietrze lub zajęcia sportowe. Szkoły mają też inne pomysły na to, aby nie zniechęcić uczniów do lekcji, które odbędą się 21 marca. Możliwe są też wspólne wyjścia do teatru, do kina lub mała szkolna wycieczka.

21 marca: dzień wagarowicza - czy nie ma wtedy lekcji?

Czy zatem w dzień wagarowicza można nie iść do szkoły? Odpowiadamy: 21 marca, czwartek, to normalny dzień w tygodniu. Nie jest to więc żadne święto. Jeżeli więc pójdziesz 21 marca na wagary, to pamiętaj o tym, że możesz się narazić wychowawcy i nauczycielom. Mogą cię też spotkać konsekwencje w postaci obniżonej oceny np. ze sprawowania. Niemniej "dzień wagarowicza" nie musi być nudny. Możliwe, że dana szkoła przygotowała swoim uczniom atrakcje na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca.

