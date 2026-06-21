Eksplozja butli z gazem. W aucie wybuchł pożar, z dostawczaka niewiele zostało

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-21 19:47

Przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży doszło do eksplozji. Przyczyną zdarzenia był zapłon dwóch butli z gazem znajdujących się na pace samochodu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, a strażakom udało się uratować 15 z ponad 20 butli, które znajdowały się w samochodzie. Mocno zniszczony został natomiast dostawczak.

Zniszczony po pożarze samochód dostawczy z butlami LPG, otoczony pianą gaśniczą i strażakami w akcji ratunkowej na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. O szczegółach tego zdarzenia przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży/ Materiały prasowe
  • Przed godziną 15:00 w Łomży przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego doszło do pożaru samochodu dostawczego przewożącego ponad 20 butli LPG.
  • W wyniku zdarzenia eksplodowały dwie butle, jednak dzięki szybkiej akcji 8 zastępów straży pożarnej udało się uratować pozostałe 15 butli.
  • Nikt nie został poszkodowany.

Eksplozja w Łomży. W dostawczaku doszło do pożaru

Do zdarzenia doszło przed godziną 15:00, w ruchliwej części Łomży. Jak ustalono, na pace zaparkowanego samochodu dostawczego znajdowało się ponad 20 butli z gazem LPG. Ten rodzaj paliwa jest niezwykle łatwopalny i stanowi ogromne zagrożenie wybuchem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury. Kiedy ogień zaczął trawić pojazd, dwie z butli nie wytrzymały ciśnienia i eksplodował. 

Sytuacja była niezwykle dynamiczna i wymagała natychmiastowej, skoordynowanej reakcji wszystkich służb ratunkowych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia i uniknąć kolejnych, jeszcze silniejszych wybuchów.

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Nikt nie został poszkodowany, strażacy uratowali pozostałe butle

Na miejsce pożaru samochodu natychmiast skierowano liczne siły ratowniczo-gaśnicze. W akcji ratunkowej uczestniczyło osiem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, przystąpili do gaszenia płonącego pojazdu, jednocześnie schładzając pozostałe butle z gazem, aby zapobiec ich eksplozji.

Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się uratować aż 15 butli z LPG. Cały teren został zabezpieczony. Mimo groźnie wyglądającego incydentu i ogromnego ryzyka, jakie niosło ze sobą płonące paliwo, nikt nie został poszkodowany. W tym przypadku skończyło się wyłącznie na stratach materialnych. Doszczętnie zniszczony został samochód dostawczy, w którym wybuchł pożar. 

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BUTLA Z GAZEM
EKSPLOZJA
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