Eksplozja butli z gazem. W aucie wybuchł pożar, z dostawczaka niewiele zostało

Przed godziną 15:00 w Łomży przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego doszło do pożaru samochodu dostawczego przewożącego ponad 20 butli LPG.

W wyniku zdarzenia eksplodowały dwie butle, jednak dzięki szybkiej akcji 8 zastępów straży pożarnej udało się uratować pozostałe 15 butli.

Nikt nie został poszkodowany.

Eksplozja w Łomży. W dostawczaku doszło do pożaru

Do zdarzenia doszło przed godziną 15:00, w ruchliwej części Łomży. Jak ustalono, na pace zaparkowanego samochodu dostawczego znajdowało się ponad 20 butli z gazem LPG. Ten rodzaj paliwa jest niezwykle łatwopalny i stanowi ogromne zagrożenie wybuchem w przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury. Kiedy ogień zaczął trawić pojazd, dwie z butli nie wytrzymały ciśnienia i eksplodował.

Sytuacja była niezwykle dynamiczna i wymagała natychmiastowej, skoordynowanej reakcji wszystkich służb ratunkowych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia i uniknąć kolejnych, jeszcze silniejszych wybuchów.

Nikt nie został poszkodowany, strażacy uratowali pozostałe butle

Na miejsce pożaru samochodu natychmiast skierowano liczne siły ratowniczo-gaśnicze. W akcji ratunkowej uczestniczyło osiem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, przystąpili do gaszenia płonącego pojazdu, jednocześnie schładzając pozostałe butle z gazem, aby zapobiec ich eksplozji.

Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się uratować aż 15 butli z LPG. Cały teren został zabezpieczony. Mimo groźnie wyglądającego incydentu i ogromnego ryzyka, jakie niosło ze sobą płonące paliwo, nikt nie został poszkodowany. W tym przypadku skończyło się wyłącznie na stratach materialnych. Doszczętnie zniszczony został samochód dostawczy, w którym wybuchł pożar.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam