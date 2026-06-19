Ponad 15 lat w zamknięciu. Jest decyzja w sprawie matki i siostry izolowanego rodzeństwa

Dramat na suwalskiej wsi. Pokrzywdzona ważyła zaledwie 35 kilogramów

Rodzinny koszmar trwał w jednej z niewielkich miejscowości pod Suwałkami. Śledczy ustalili, że 47-letnia kobieta i jej brat byli całkowicie odcięci od społeczeństwa przez ponad piętnaście lat. Z ustaleń „Super Expressu" wynikało, że kobieta po uwolnieniu ważyła jedynie 35 kilogramów. Oboje byli regularnie pozbawiani jedzenia, co doprowadziło ich do skrajnego wyczerpania. Śledczy postawili już zarzuty matce i siostrze ofiar.

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- Zarzuty [...] dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny - przekazał Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

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Uwolniona para 47-latków wciąż wymaga hospitalizacji. Jak podkreślają śledczy, ich ciała są w fatalnym stanie fizycznym. Równolegle lekarze przeprowadzają u nich szczegółowe badania pod kątem stanu zdrowia psychicznego.

- Deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy - informuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

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Suwalska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację obu podejrzanych. Zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości, najbliższe dwa miesiące spędzą one w areszcie tymczasowym.

Śledczy podkreślają, że postępowanie ma charakter rozwojowy, a ostateczna kwalifikacja czynu może jeszcze ulec zmianie. Według obecnych ustaleń, za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

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