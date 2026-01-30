Polska pod lodem! Ekstremalny mróz uderzy z pełną mocą. Fatalne prognozy!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-30 19:57

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm – nadciąga prawdziwa fala zimna! Synoptycy wydali ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla sześciu województw na północnym wschodzie kraju. Temperatura miejscami może spaść nawet do -25 stopni Celsjusza!

Ekstremalne prognozy IMGW na najbliższe dni. Zima stulecia jak za PRL-u wraca do Polski! Lekarze apelują o ostrożność

i

Autor: Getty Images Zimno, wyziębiona kobieta w czapce i szaliku z zamarzniętymi brwiami, rzęsami i włosami, symbolizująca ekstremalne mrozy i zimę stulecia. Na portalu Poradnik Zdrowie znajdziesz informacje o wpływie niskich temperatur na zdrowie i jak się chronić.
  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla sześciu województw na północnym wschodzie Polski: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
  • Temperatura w nocy z piątku na sobotę spadnie do -15 do -17 stopni Celsjusza, a miejscami nawet do -25 stopni.
  • Dla województw małopolskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia o opadach marznących, które mogą powodować gołoledź.
  • IMGW apeluje o zachowanie ostrożności i dbanie o bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, dzieci i zwierząt domowych.
Super Express Google News

Północny wschód Polski szykuje się na zimowy test wytrzymałości – i to nie byle jaki! IMGW ostrzega mieszkańców województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W ciągu dnia termometry pokażą od -8 do -12 stopni, ale nocą z piątku na sobotę słupki rtęci spadną do -15 -17 stopni, a w kolejnych dniach miejscami aż do -25 stopni!

To oznacza, że kurtki puchowe, czapki i rękawice to absolutny must-have, a dla tych, którzy planują wyjście z domu – warto dobrze rozgrzać samochód i zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.

Czytaj: Ekstremalny mróz w Polsce. Eksperci ostrzegają jeszcze przed jednym. Tutaj będzie najgorzej

Ale to nie wszystko – IMGW wydał też alerty o opadach marznących dla części województw małopolskiego i śląskiego. Od piątkowego wieczora do północy w sobotę w tych regionach może pojawić się marznąca mżawka, która tworzy gołoledź na drogach i chodnikach. Lepiej więc zachować ostrożność, bo nawet krótki spacer może okazać się niebezpieczny.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne, a przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia. Meteorolodzy radzą, by szczególnie chronić osoby starsze, dzieci oraz zwierzęta domowe – w taką pogodę każde wyjście na mróz wymaga przygotowania.

Najbliższe dni to prawdziwy sprawdzian dla Polski – śnieg, mróz i gołoledź mogą dać się we znaki nie tylko kierowcom, ale także pieszym. IMGW apeluje: zachowajmy ostrożność i zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Zima wróciła do Krakowa i Małopolski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki