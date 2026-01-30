"Pies ogrzał mnie swoim ciałem i ocalił życie". Niezwykła historia z Podlasia

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-01-30 14:59

Po sylwestrze w życiu Artura Wołosika z Tołczy na Podlasiu pojawiła się niepozorna, wystraszona suczka, która uciekła najprawdopodobniej przed hukiem petard. Mężczyzna podzielił się z nią jedzeniem i dał jej imię Aza. Nie przypuszczał wtedy, że kilka dni później to właśnie ona uratuje mu życie, ogrzewając go w śnieżnej zaspie, gdy stracił siły podczas mrozu i walczył o to, by nie zasnąć na zawsze.

  • Po sylwestrze pod dom Artura Wołosika z Tołczy przybłąkała się wystraszona suczka
  • Mężczyzna nazwał ją Azą i od razu stała się jego wierną towarzyszką
  • Pan Artur zasłabł podczas jazdy rowerem i osunął się w śnieg przy silnym mrozie
  • Aza ogrzewała go własnym ciałem i nie pozwoliła mu zasnąć w zaspie

Po sylwestrze w życiu Artura Wołosika (53 l.) z Tołczy na Podlasiu pojawiła się niepozorna, trochę wystraszona suczka. Musiała przestraszyć się petard i fajerwerków. Spanikowała i uciekła. - W końcu przypałętała się pod mój dom, właściwie pod mój kontener. Podzieliłem się z nią kanapką. Spojrzała na mnie tak, jakby znała mnie od zawsze. Nie odstępowała mnie na krok - wspomina mężczyzna. Nazwałem ją Aza. – Zapytałem, czy jej się podoba to imię. Jakby potwierdziła – uśmiecha się dziś z trudem.

13 stycznia mężczyzna pojechał rowerem do sklepu w sąsiedniej wsi. Aza oczywiście pobiegła ze nim. - Kilometr od sklepu nagle zakręciło mi się w głowie. Nie wiem, czy to jakaś choroba, czy mroźne powietrze. Nogi odmówiły posłuszeństwa, osunąłem się w śnieg - relacjonuje Wołosik. Tego dnia mróz sięgał kilkunastu stopni poniżej zera. - Co chwilę traciłem przytomność. Czułem, że odpływam.

Gdy się ocknął, poczuł ciepło. Nie wie, jak długo leżał w zaspie.

Polecany artykuł:

"Przygarnięte z dobrego serca". Zwierzęta żyły w skrajnie złych warunkach

- Aza leżała na mnie i ogrzewała mnie swoim ciałem. Lizała mnie po twarzy, żebym nie zasnął - mówi.

Polecany artykuł:

13-letnia Oliwia porwana przez falę. Rodzinny spacer zakończył się tragedią

Po około godzinie zobaczył nad sobą policjantów. - Żyje pan? – pytali. - Ledwo do mnie docierało, nie czułem rąk ani nóg.

Funkcjonariusze okryli go kocem, udzielili pierwszej pomocy i wezwali karetkę. - Opowiedzieli też że jakiś kierowca próbował mi wcześniej pomóc, ale Aza warczała na niego i nie pozwalała się zbliżyć. Broniła mnie jak lwica. To on wezwał pomoc – mówi Artur. Nawet policjanci musieli przekupić suczkę smakołykami, żeby dopuściła ich do mnie.

Pies ogrzał mnie swoim ciałem i ocalił życie. Niezwykła historia z Podlasia
9 zdjęć

W szpitalu Artur spędził dwa dni. Na szczęście odmrożenia nie były poważne. - Lekarze mówili, że musiała mnie długo ogrzewać - dodaje. Gdyby nie ona, usnąłbym w tej zaspie na zawsze. Gdy o sprawie zrobiło się głośno w okolicy, odnaleźli się właściciele Azy. Zabrali ją do domu. – Znowu zostałem sam – mówi cicho Wołosik.

Ta historia dała mu jednak do myślenia. - To już drugi raz, kiedy otarłem się o śmierć. Rok wcześniej mój dom stanął w ogniu. Sąsiad wbiegł po mnie i w ostatniej chwili wyciągnął mnie z płonącego budynku. Zaryzykował dla mnie życie. Dom spłonął doszczętnie, ale ja przeżyłem. Zastanawiałem się wtedy, po co komu taki samotny, biedny człowiek jak ja. A teraz znowu… Życie uratował mi dobry pies. Był ze mną tylko tydzień. Może jednak jestem jeszcze po coś Panu Bogu tu potrzebny - zastanawia się Wołosik.

Akcja 'Zima' w Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIES
PIES BOHATER