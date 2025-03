Eleganckie życzenia na imieniny Krystyny. Piękne teksty i wierszyki do wysłania

Najlepsze życzenia imieninowe dla Krystyny i Bożeny. Nowe kartki i wierszyki do wysłania [13 marca]

Imieniny Krystyny i Bożeny. Najlepsze gify do wysłania Messengerem lub WhatsAppem

Imieniny Krystyny i imieniny Bożeny obchodzimy 13 marca. To główna i najważniejsza data, jeśli chodzi o imieniny Krystyny i Bożeny. Jeżeli w twojej rodzinie lub w najbliższym otoczeniu jest jakaś Krystyna lub Bożena to nie zapomnij złożyć jej pięknych życzeń imieninowych. Czego im życzyć? Na pewno niezmiennie tego samego, czyli zdrowia, radości, pieniędzy i spokoju. W tym artykule znajdziesz życzenia stworzone specjalnie z myślą o imieninach Krystyny. Tutaj znajdziesz życzenia imieninowe specjalnie dla Bożeny: Piękne życzenia na imieniny Bożeny. Wierszyki do wysłania 13 marca

Dzień imienin Twych się zbliża,Więc życzenia kreślę Ci,By się wszystko Ci spełniło,O czym marzysz, o czym śnisz,By pogodne miała sny -Zgłębi serca życzę Ci!

***

Żyj tak aby każdy kolejny dzieńbył niesamowity i wyjątkowy.Wypełniaj każdą chwilę takaby potem wspominać ja z radością.Czerp energię ze słońca,kapiącego deszczu i uśmiechu innych.Szukaj w sobie siły,entuzjazmu i namiętności.Żyj najpiękniej jak umiesz.Po swojemu. Spełniaj się.

***

Niech Ci słonko jasno świeci,Niech Ci czas radośnie leci,Niech Cię miną smutki, złościI nastanie czas radości!Niech Ci słonko ciepło gra,niech Twój uśmiech długo trwanie trać swej wesołej minki,bo dziś są Twoje imieninki!

***

Imieniny - dzień radosny,Pełen kwiatów, zapach wiosny,Wszyscy złożyć chcą życzeniaZdrowia, szczęścia, powodzenia.Niech Ci słońce zawsze świeciI niech czas radośnie leci!Niech odejdą smutki, złościI powróci czas radości!Te życzenia, choć z daleka,Płyną jak wzburzona rzekaI choć skromnie ułożone,Są dla Ciebie przeznaczone!

***

Życzę Ci, abyś odnalazła:w ciszy swoje myśli i marzenia,w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,w otaczającym świecie radość istnienia,w kolorach, smakach i zapachachwielkość natchnienia,a w sobie miłość.

***

Dzień radosny, dzień jedynyDziś są Krystyny imieniny.Pragnę złożyć Ci życzenia:Dużo szczęścia, zdrowia, powodzenia,Gości wielu, kosza kwiatów,Moc toastów i wiwatów!***Uśmiechnij się solenizantko,puchary szampanem napełnij prędko,Twoi goście niech piją Twe zdrowie,resztę później Ci dopowiem.

Eleganckie życzenia na imieniny Krystyny. Piękne teksty i wierszyki do wysłania

