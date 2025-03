Najlepsze życzenia imieninowe dla Krystyny i Bożeny. Nowe kartki i wierszyki do wysłania [13 marca]

Imieniny Krystyny i Bożeny. Najlepsze gify do wysłania Messengerem lub WhatsAppem

Eleganckie życzenia na imieniny Krystyny. Piękne teksty i wierszyki do wysłania

Imieniny Krystyny i imieniny Bożeny wypadają w czwartek 13 marca. To najważniejsza data, jeśli chodzi o imieniny Krystyny i Bożeny. Jeżeli w twojej rodzinie lub w najbliższym otoczeniu jest jakaś Bożena lub Krystyna to nie zapomnij złożyć jej pięknych życzeń imieninowych. Czego im życzyć? Na pewno niezmiennie tego samego, czyli zdrowia, radości, pieniędzy i spokoju. W tym artykule znajdziesz życzenia stworzone specjalnie z myślą o imieninach Bożeny. Tutaj znajdziesz życzenia i kartki imieninowe dla Krystyny: Eleganckie życzenia na imieniny Krystyny. Piękne teksty i wierszyki do wysłania

Bożena, wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Zdrówka, szczęścia i tego, czego sobie sama życzysz!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życia w dostatku i zdrowotności.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

***

Z okazji imienin życzę Ci końskiego zdrowia,

szczerego uśmiechu, zgrabnego zadu, generalnie czadu!

***

Morze najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia,

radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzy...

***

Bożena, dziś są Twoje imieniny! Życzę Ci,

aby nigdy nie zabrakło Ci przyjaciół, pieniędzy i zdrowia!

***

Z okazji Twoich imienin nie mam Ci kwiatów,

ale garść serdecznych życzeń:

zdrowia, pomyślności, pogody ducha i odwagi, aby zmieniać swoje życie na lepsze.

***

Bożena! Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Wszystkiego najlepszego!

***

W każdej chwili, zawsze, wszędzie.

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy... wszystkim, o czym tylko marzysz!

Piękne życzenia na imieniny Bożeny. Wierszyki do wysłania 13 marca

Czy wiesz, kiedy są imieniny tych osób? Rozwiąż QUIZ z kalendarza imienin Pytanie 1 z 11 Kiedy najczęściej obchodzi imieniny Elżbieta? 20 lutego 18 czerwca 19 listopada 21 października Następne pytanie