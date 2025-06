Euforia na straganie! Młode ziemniaczki z Polski robią furorę! "To nasze złoto"

Spis treści

Uprawa ziemniaków pod specjalnym nadzorem

Monika Apoń (45 l.), rolniczka z Białegostoku mówi, że te pierwsze ziemniaczki są trochę przyspieszone. Co prawda wyrosły na polskiej ziemi, gdzieś koło Warszawy, ale rozwijały się pod specjalną włókniną.

Na takie nasze, podlaskie, z normalnej uprawy pod gołym niebem poczekamy jeszcze kilka tygodni. Może nawet miesiąc. Ale już się nie martwimy.

- mówi naszemu reporterowi pani Monika.

Polskim ziemniakom niestraszna susza i przymrozki

Obaw o polskie ziemniaki było wiele. Pierwsze miesiące 2025 r. było bardzo suche. - Ziemia była spieczona - wspomina pani Monika. W maju zamiast wiosny i ocieplenia, były przymrozki. Na szczęście krzaki przetrwały.

Teraz odbiły, kwitną, a w ziemi pięknie przyrastają bulwy. Nawet deszcze teraz padają w idealnych proporcjach. Jeśli tak dalej pójdzie, to nikomu młodych ziemniaczków nie zabraknie!

– dodaje farmerka.

Długie kolejki po "złoto" z pola!

Młode ziemniaczki mają wielu amatorów. Do straganów ustawiają się długie kolejki. Sprzedawcy uwijają się jak w ukropie.

Chętnie bym z panem porozmawiała o ziemniaczkach, ale o, co się dzieje! Kolejka aż do ulicy! Nie mam nawet czasu napić się wody, taki ruch! Wszyscy proszą o te ziemniaczki.

– mówi Julia (19 l.) , sprzedawczyni ze straganu.

Młode ziemniaczki – smak i zdrowie w jednym!

- No oczywiście kupuję młode ziemniaczki! W smaku - to prawdziwa przepaść pomiędzy nimi., a tymi starymi. Te młode są nie tylko pyszne, ale też dużo zdrowsze, bo mają w sobie witaminy, których w starych już nie ma. W starych to wiadomo, tylko skrobia – mówi jedna z klientek.

- Zaraz ugotuję i dodam do sałatki, z koperkiem – ucięła kobieta i poszła do domu jeść "polskie złoto".

