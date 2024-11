Eurojackpot: wyniki losowania na żywo. Piątek 8 listopada. Kumulacja 400 milionów złotych

EUROJACKPOT, 8 listopada. Eurojackpot to najdroższa gra w katalogu Totalizatora Sportowego, ale jednocześnie jest to jedyna gra, w której za każdym razem do wygrania są miliony złotych. Jak pokazują przykłady z ostatnich tygodni, Polacy mają szczęście do wysokich wygranych w Eurojackpot. Najnowszy przykład pochodzi z woj. opolskiego. Czy w piątek 8 listopada do kogoś znowu uśmiechnie się szczęście? Dzisiejsze losowanie Eurojackpot o godz. 20. Do wygrania jest 400 milionów złotych. Wyniki zamieścimy poniżej.

Eurojackpot z 8 listopada, wyniki:

Przypominamy, że losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 20 - 21. Jeden zakład kosztuje 12,50 zł. Wybieramy 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. W każdym losowaniu do wygrania jest kilkadziesiąt milionów złotych. Oprócz Polski w grze Eurojackpot bierze udział wiele europejskich państw m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry.

Najwyższe "polskie" wygrane w historii Eurojackpot

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022, pow. krotoszyński

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019, pow. piotrkowski

96 805 666,90 zł, 11 września 2020, pow. pruszkowski

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023, Bielsko-Biała