Ferie zimowe 2025. Czas wyciągnąć sanki z piwnicy! Kalendarz ferii zimowych dla wszystkich województw

Ferie zimowe to czas, kiedy młodzi ludzie mogą odpocząć od szkoły korzystając z uroków zimy. Dla młodych ludzi ferie zimowe to okazja do naładowania baterii przed drugą połową roku szkolnego. Warto dobrze wykorzystać ten czas, bo kolejna długa przerwa od nauki nastąpi dopiero w Wielkanoc: 17 - 22 kwietnia. Z ferii zimowych cieszy się też branża turystyczna, która w tym okresie przeżywa prawdziwy rozkwit. Ferie zimowe 2025 są podzielone na cztery tury. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Poniżej znajdziecie terminarz ferii zimowych 2025 dla każdego województwa.

Ferie zimowe 2025 w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim

Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Ferie zimowe 2025 w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego.

Ferie zimowe 2025 w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolski i zachodniopomorskim

Od 3 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe 2025 w woj. lubelskim łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim

Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Od roku szkolnego 2003/2004 zgodnie z przyjętą wówczas zasadą terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym – na drugą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły wyłączone są woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

