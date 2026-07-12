Gdzie będzie burza w poniedziałek? Nawałnice nad Polską

Burze wrócą na wschód Polski. Nowy tydzień zacznie się z deszczem i silnym wiatrem

Gdzie będzie burza w nocy i w poniedziałek, 13 lipca? Noc z niedzieli na poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W wielu miejscach niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. Więcej rozpogodzeń pojawi się jedynie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i miejscami na Dolnym Śląsku. Na wschodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się także mgły, które ograniczą widzialność do około 400 metrów. W północno-wschodniej Polsce możliwe są burze z opadami deszczu do 15 mm. Temperatura w nocy spadnie do 11–12 stopni na południowym wschodzie. W centrum kraju będzie od 14 do 15 stopni, a najcieplej na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą 17–18 stopni. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz może silniej powiać.

Na zachodzie kraju słonecznie, północny wschód znów nawiedzą burze

Poniedziałek również przyniesie sporo chmur. Na wschodzie i południu Polski nadal będzie padał przelotny deszcz. Więcej słońca pojawi się na zachodzie kraju, głównie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i miejscami na Dolnym Śląsku. Większe zachmurzenie i przelotne opady prognozowane są także nad morzem. Najbardziej niespokojna pogoda czeka mieszkańców wschodniej Polski. Synoptycy prognozują tam burze z opadami deszczu do 15–20 mm oraz porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h.

Temperatura będzie wyraźnie zróżnicowana. W rejonach podgórskich Karpat będzie od 19 do 20 stopni, nad morzem około 21 stopni, w centrum kraju 24–25 stopni, a najcieplej na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 28 stopni. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesieni burze także na wschodzie

Także noc z poniedziałku na wtorek nie przyniesie większych zmian. Na wybrzeżu oraz we wschodniej i południowej Polsce nadal będzie dużo chmur i przelotne opady deszczu. Na zachodzie zachmurzenie będzie mniejsze. Na południu i południowym wschodzie ponownie mogą pojawić się burze. Synoptycy zapowiadają opady deszczu do 20–30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura spadnie do 11–14 stopni. W Sudetach termometry pokażą około 14 stopni. W centrum kraju noc będzie najcieplejsza – od 17 do 18 stopni. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany i nadal będzie wiał z kierunków północnych.

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