IMGW ostrzega przed burzami. W tych województwach będzie najgorzej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-07-11 7:57

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o ostrzeżeniach I stopnia przed burzami w czterech województwach w północno-wschodniej części kraju, które będą obowiązywały do sobotniego wieczoru. Prognozuje się opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h.

IMGW ostrzega przed burzami. W tych województwach będzie najgorzej
Autor: Piotr Snigorski/ Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części woj.: warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tym obszarze, burzom będą towarzyszyły miejscami umiarkowane opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić również grad.

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Alerty będą obowiązywały od soboty, od godz. 12 do godz. 19. Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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