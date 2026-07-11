IMGW ostrzega przed burzami. W tych województwach będzie najgorzej

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części woj.: warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tym obszarze, burzom będą towarzyszyły miejscami umiarkowane opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić również grad.
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Alerty będą obowiązywały od soboty, od godz. 12 do godz. 19. Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.