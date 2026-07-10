Niesamowite szczęście gracza z Białegostoku. Wygrał małą fortunę

Środowe rozstrzygnięcie w Mini Lotto przyniosło wielki sukces osobie, która spróbowała swojego szczęścia w stolicy Podlasia. Zakład wysłany w kolekturze przy ulicy Hetmańskiej 16 w Białymstoku okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jako jedyny w Polsce trafnie wskazał wylosowane liczby.

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Dzięki bezbłędnemu skreśleniu wszystkich pięciu cyfr, gracz z Białegostoku wzbogacił się o dokładnie 418 709,20 złotych. Był to jedyny triumf najwyższego stopnia w losowaniu, które przeprowadzono 8 lipca 2026 roku. Zwycięska kombinacja tego dnia to: 20, 21, 26, 37 oraz 40.

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Mini Lotto to codzienna szansa na wygraną

Mechanizm gry Mini Lotto jest banalnie łatwy – uczestnik typuje pięć liczb z puli 42, a szansa na sukces powtarza się każdego dnia. Cena za jeden zakład to jedynie 2 złote, co sprawia, że ta loteria przyciąga wielu chętnych.