Sześć osób rannych, w tym dwoje dzieci. Wypadek na DK 63

Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 lipca, na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Stare Rakowo, na odcinku między Łomżą a Kolnem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 47-letni kierowca opla z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym busem marki Citroen, którym kierował 58-letni mężczyzna.

Oplem podróżowały cztery osoby – kierowca oraz troje pasażerów, w tym dwoje dzieci w wieku 10 i 17 lat. Busem jechały dwie osoby dorosłe.

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Łącznie wszystkie sześć osób zostało przewiezionych do szpitala na badania. Na razie nie podano informacji o stanie ich zdrowia. Po wypadku droga krajowa nr 63 została zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

19-letni kierowca BMW zginął na miejscu. Tragiczny wypadek w Podlaskiem. Zdjęcia:

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