Gdzie dziś będzie burza? Ta część Polski musi być gotowa na nawałnice

IMGW: w czwartek burze głównie we wschodniej Polsce. Najsilniejsze na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie

Gdzie dziś będą burze? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek możemy się ich spodziewać głównie na wschodzie: „Burze występować będą głównie we wschodniej połowie Polski, gdzie w dalszym ciągu oddziaływać będzie głęboki niż z ośrodkiem nad Litwą”. Według prognozy największe prawdopodobieństwo burz będzie na Suwalszczyźnie oraz na południowym wschodzie kraju. Burze mają szybko przemieszczać się z północy na południe, dlatego nie powinny przynosić długotrwałych, bardzo dużych opadów. Jak pisze IMGW na Facebooku, „środowisko dynamicznego przepływu powietrza nie będzie sprzyjać kumulowaniu się sum opadów”.

Dziś mocniej powieje we wschodniej części kraju, możliwy grad

Największym zagrożeniem będą wichury: „Głównym zagrożeniem będą porywy wiatru osiągające wartości 65 km/h, a na południowym wschodzie lokalnie do 75 km/h” – poinformowali synoptycy. Prognozowane są także opady deszczu do około 15 mm. Miejscami może spaść drobny grad. Prognoza pogody dotyczy czwartku, godzin od 8.00 do 20.00.

Chłodny dzień na wschodzie, miejscami tylko 15 stopni

9 lipca najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie około 15 st. C. W centrum kraju termometry pokażą 19–20 st. C, a na zachodzie około 23 st. C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany i porywisty. W nocy ze środy na czwartek w większości Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum prognozowane jest zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura minimalna wyniesie od 9–10 st. C na południu i południowym wschodzie do 11–13 st. C w pozostałej części kraju. Nad morzem miejscami będzie około 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

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