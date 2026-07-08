Maturzyści komentują wyniki egzaminu. "Nie spałam od czwartej"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-08 16:51

W środę 8 lipca tysiące młodych ludzi w końcu mogło odetchnąć po sprawdzeniu wyników egzaminu dojrzałości. Część z nich z ulgą zakończyła stresujący czas, inni zobaczyli owoce ciężkiej nauki. W Łomży nie brakowało silnych emocji, a absolwenci przyznawali, że czekali na ten dzień z duszą na ramieniu. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że świadectwo zdobyło 81,1 proc. przystępujących w tym roku do matury.

Maturzyści sprawdzają wyniki egzaminów na tablicy w szkole. O emocjach uczniów przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Maturzyści w Łomży sprawdzili wyniki. Ogromny stres i nieprzespane noce

Od samego rana młodzi ludzie logowali się do systemu, z niecierpliwością oczekując na punktację. Jak donosi Radio Eska, dla wielu miniona noc była bardzo krótka. Jedna z absolwentek przyznała, że od wczesnych godzin porannych czuwała i przeżywała ogromne emocje, jednak ostatecznie poczuła ogromną ulgę.

„Nie spałam od czwartej w nocy, a jak spałam to śniło mi się tylko wyniki. Ale jestem bardzo zadowolona.”

Zadowolenia nie ukrywał także kolejny uczeń, który pochwalił się swoimi osiągnięciami.

„Język obcy 98%. Matematyka 80. Jestem usatysfakcjonowany wynikami.”

Inna tegoroczna maturzystka podsumowała swój wynik równie entuzjastycznie:

„Jak na moje możliwości. Uważam, że naprawdę super mi poszło.”

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Dla sporej grupy młodzieży moment ogłoszenia rezultatów to upragniony koniec pełnego nerwów okresu w szkole, a zarazem start gorączkowych przygotowań do rekrutacji na wymarzone kierunki studiów.

Matura 2026: Jakie są wyniki egzaminu dojrzałości według CKE?

Wstępne informacje przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pokazują pełen obraz tegorocznej sesji. Do obowiązkowych przedmiotów w głównym terminie podeszło łącznie 321 314 młodych osób, które niedawno ukończyły szkoły ponadpodstawowe. Dokument poświadczający zdanie matury odebrały 260 524 osoby, co przekłada się na ogólny wynik zdawalności w kraju wynoszący 81,1 proc.

Współpraca: Marta Gromek

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