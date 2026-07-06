Suwałki Blues Festival 2026. Największy festiwal bluesowy w Polsce wraca do Suwałk

Tegoroczna, dziewiętnasta edycja Suwałki Blues Festival 2026 będzie trwała bite trzy dni. Organizatorzy przygotowali aż cztery główne areny plenerowe, a dla miłośników bardziej kameralnych brzmień powstaną mniejsze sceny akustyczne. Harmonogram imprezy pęka w szwach, oferując uczestnikom bluesowe śniadania, zlot Suwałki Blues Drift 2026, głośną paradę motocyklową oraz oryginalne występy na mobilnej platformie. Wielkie otwarcie zaplanowano na 9 lipca w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie publiczność rozgrzeje amerykańska formacja The Boneshakers. To biletowane wydarzenie poprowadzi znany radiowiec Jan Chojnacki.

Budka Suflera i zagraniczne gwiazdy na Suwałki Blues Festival 2026

Liderem wspomnianego zespołu The Boneshakers jest gitarzysta Randy Jacobs, który w swojej karierze dzielił scenę z takimi ikonami jak Stevie Wonder, Aretha Franklin czy Elton John. Na suwalskich scenach nie zabraknie również rodzimych talentów, w tym Łukasza Drapały, Macieja Balcara oraz Mery Spolsky. Fani polskiego rocka z pewnością ucieszą się z możliwości wysłuchania na żywo niezapomnianych przebojów legendarnej Budki Suflera i grupy Perfect.

Łącznie przed suwalską publicznością i przyjezdnymi gośćmi wystąpi około 40 zróżnicowanych gatunkowo grup muzycznych z Polski oraz zagranicy, co oznacza obecność kilkuset utalentowanych instrumentalistów i wokalistów.

Festiwalowicze będą mieli okazję wziąć udział w kilkudziesięciu zróżnicowanych koncertach organizowanych na świeżym powietrzu, w lokalnych barach oraz klubach. Co istotne, wszystkie wydarzenia plenerowe są całkowicie darmowe, natomiast za wejściówki na wieczorne granie w klubach trzeba będzie zapłacić. Przy okazji festiwalu zostaną również wyłonieni polscy reprezentanci do prestiżowego konkursu European Blues Challenge 2027.

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Suwałki Blues Festival to absolutny top polskich wydarzeń muzycznych, przyciągający co roku prawdziwe tłumy miłośników gitarowych brzmień. Magazyn "Twój Blues" już wielokrotnie przyznawał mu prestiżowy tytuł bluesowego wydarzenia roku. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiada suwalski magistrat wspólnie z tamtejszym Ośrodkiem Kultury.